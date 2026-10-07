Τέξας: Μητέρα κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τα δύο παιδιά της στο στήθος και τον σύζυγό της στο κεφάλι

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Μία συγκλονιστική υπόθεση οικογενειακής βίας ερευνάται στο Τέξας, όπου μια 37χρονη μητέρα κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 10 μηνών γιο της και την 3χρονη κόρη της στο στήθος, καθώς και τον σύζυγό της στο κεφάλι, μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Τα δύο παιδιά και ο πατέρας τους νοσηλεύονται, με τις αρχές να αναφέρουν ότι τα τραύματά τους δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους.

Η Χόλι Φλόρες συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, στο σπίτι της οικογένειας στο Νόρθλεϊκ του Τέξας, αφού ο 34χρονος σύζυγός της κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 04:30 και κατήγγειλε ότι εκείνη είχε επιτεθεί με μαχαίρι στον ίδιο και στα δύο παιδιά τους.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον άνδρα με τραύμα από μαχαίρι στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τα δύο παιδιά διακομίστηκαν επίσης με τραύματα στο στήθος.

«Πιστεύω ότι θα είναι καλά»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Νόρθλεϊκ, Ρόμπερτ Κρόφορντ, δήλωσε ότι τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

«Πιστεύω ότι θα είναι καλά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα τραύματά τους δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους.

Η ίδια η Φλόρες μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και, αφού έλαβε ιατρική φροντίδα, οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Ντέντον.

Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία σύλληψης που επικαλείται το PEOPLE, η 37χρονη αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας με θύμα άτομο κάτω των 10 ετών και μία κατηγορία βαριάς επίθεσης με θανατηφόρο όπλο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας αποκάλυψε ακόμη ότι αυτή ήταν η πέμπτη επίσκεψη των αρχών στο σπίτι της οικογένειας για έλεγχο ευημερίας από τον Μάρτιο.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα προηγούμενα περιστατικά, λέγοντας ότι δεν θέλει να σχολιάσει κάτι εκτός πλαισίου προτού ολοκληρωθεί η έρευνα.

«Πολύ, πολύ σπαρακτική υπόθεση»

Ο Κρόφορντ χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ, πολύ σπαρακτική» και ζήτησε από την τοπική κοινότητα να στηρίξει τόσο την οικογένεια όσο και τους αστυνομικούς που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βλέπουν τέτοιες τραγωδίες ούτε μία φορά στη ζωή τους. Εμείς τις βλέπουμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας μας και, μετά από ένα σημείο, αυτό σε βαραίνει», δήλωσε.