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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο (21/11) στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Νούνγκουι, στη βόρεια Ζανζιβάρη της Τανζανίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε έξι ξενοδοχεία, τέσσερα εστιατόρια και περίπου 40 καταστήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στο ξενοδοχείο Makofi και εξαπλώθηκε γρήγορα στις γειτονικές εγκαταστάσεις, με τεράστιες στήλες πυκνού καπνού να υψώνονται πάνω από την παραθαλάσσια περιοχή. Εντυπωσιακά πλάνα από drone αποτυπώνουν την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες καταστρέφουν τουριστικά καταλύματα σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα.

#WATCH 🇹🇿A major fire swept through Nungwi, a popular tourist destination on Tanzania’s Zanzibar Island, on Saturday, November 21, partially destroying 6 hotels and resort complexes. More footage of the blaze has emerged as the extent of the damage becomes clearer. Authorities have yet to determine the cause of the fire. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Μητσοτάκης: Ο στόχος είναι το γιορτινό τραπέζι να κοστίσει λιγότερο – Το κενό ΦΠΑ για πρώτη φορά κάτω από το 10% — Global Brief (@globalbrief_now) November 22, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Citizen της Τανζανίας, 183 τουρίστες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία. Περισσότερες από 20 ξενοδοχειακές μονάδες προσφέρθηκαν να τους φιλοξενήσουν δωρεάν.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ ορισμένοι εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. Τουρίστες έχασαν προσωπικά αντικείμενα και διαβατήρια μέσα στις φλόγες.

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Η υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Ζανζιβάρης, Νάσρα Νάσορ Ομάρ, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από φούρνο που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή ψωμιού.

Η ταχύτατη εξάπλωσή της αποδίδεται εν μέρει στις στέγες από εύφλεκτα φυτικά υλικά, που χρησιμοποιούνται σε αρκετά τουριστικά καταλύματα της περιοχής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα πυρασφάλειας στις τουριστικές εγκαταστάσεις της Ζανζιβάρης.