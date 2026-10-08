Βόρεια Κορέα: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν αποκαλεί «βλάκες εκ γενετής» τις Αρχές της Σεούλ

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Νέα επίθεση κατά της Νότιας Κορέας εξαπέλυσε η Κιμ Γιο Τζονγκ, η ισχυρή αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Πιονγκγιάνγκ απαιτεί «τον μέγιστο σεβασμό» εάν η Σεούλ επιθυμεί την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

«Αν επιθυμούν πραγματικά να αποκαταστήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και τη Νότια Κορέα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα αισθήματα της άλλης πλευράς σε κάθε δήλωση και κάθε πράξη και να αρχίσουν επιδεικνύοντας τον μέγιστο σεβασμό, τη μέγιστη εκτίμηση και τη μέγιστη ειλικρίνεια», ανέφερε η Κιμ Γιο Τζονγκ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Η διαμάχη για τις νάρκες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

Η δήλωσή της έρχεται μετά την απαίτηση των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας να ζητήσει συγγνώμη η Πιονγκγιάνγκ για τις εκρήξεις ναρκών στις 21 Σεπτεμβρίου, από τις οποίες τραυματίστηκαν τρεις Νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τις δύο χώρες.

Η Σεούλ υποστηρίζει ότι οι νάρκες είχαν τοποθετηθεί από τη Βόρεια Κορέα στη νότια πλευρά της γραμμής διαχωρισμού, παραβιάζοντας την εκεχειρία με την οποία τερματίστηκε ο Πόλεμος της Κορέας το 1953.

Η Πιονγκγιάνγκ, ωστόσο, αρνείται κάθε ευθύνη για τις εκρήξεις.

«Πολιτικά ανώριμοι ή βλάκες εκ γενετής»

Παρά την ένταση, η κυβέρνηση του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζε Μιούνγκ είχε καλέσει την 1η Οκτωβρίου τη Βόρεια Κορέα να «αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και να επαναλάβει τον διάλογο».

Η Κιμ Γιο Τζονγκ απάντησε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Αν κρίνουμε από τις ενέργειες των αρχών της Σεούλ, είναι όλο μονομερείς κρίσεις, μονομερείς αποφάσεις και μονομερείς ανακοινώσεις», δήλωσε.

Και κατέληξε: «Είτε είναι πολιτικά ανώριμοι, είτε είναι αληθινά αδιόρθωτοι, βλάκες εκ γενετής».