Θεσσαλονίκη: Βίντεο-ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη του διακινητή μεταναστών

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τον εγκλωβισμό οχήματος, με διακινητή και επτά αλλοδαπούς στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από άγρια καταδίωξη, από την ΕΛ.ΑΣ. Ο οδηγός του οχήματος διέφυγε πεζός, με την Ελληνική Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό του. Η επικίνδυνη καταδίωξη ξεκίνησε από τις Σέρρες και έφτασε μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας πανικό στους δρόμους.

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Θεσσαλονίκη/ντοκουμέντο/καταδίωξη
Πηγή: Thestival
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη έληξε με τον εγκλωβισμό οχήματος που μετέφερε επτά αλλοδαπούς.
  • Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. ακινητοποίησαν το όχημα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιουπόλεως, όμως ο οδηγός πρόλαβε να διαφύγει πεζός.
  • Η καταδίωξη, που ξεκίνησε από τις Σέρρες, περιλάμβανε παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών και προκάλεσε πανικό στους δρόμους της πόλης.

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Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το thestival.gr, κατέγραψε τη στιγμή που περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. εγκλωβίζουν το καταδιωκόμενο όχημα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιουπόλεως. Λίγα μέτρα πιο πίσω, το μαύρο Ι.Χ. τελικά ακινητοποιείται.

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή μεταναστών – Έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και το εγκατέλειψε

Αστυνομικοί τρέχουν προς το όχημα, στο οποίο εντοπίζουν επτά αλλοδαπούς, ενώ ο οδηγός έχει προλάβει να διαφύγει πεζός. Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το χρονικό της επικίνδυνης καταδίωξης

Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η καταδίωξη του αυτοκινήτου έληξε με επεισοδιακό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαύρο όχημα, το οποίο μετέφερε παράνομους μετανάστες και είχε ξεκινήσει από τις Σέρρες, εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών για έλεγχο. Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ, η οποία έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης, γύρω στις 06:00 το πρωί.

O οδηγός του οχήματος κινήθηκε σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Εγνατία και η Ερμού, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες στην προσπάθειά του να διαφύγει, προκαλώντας πανικό στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέχρι την ακινητοποίησή του.

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