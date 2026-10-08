Θεσσαλονίκη: Βίντεο-ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη του διακινητή μεταναστών

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Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το thestival.gr, κατέγραψε τη στιγμή που περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. εγκλωβίζουν το καταδιωκόμενο όχημα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιουπόλεως. Λίγα μέτρα πιο πίσω, το μαύρο Ι.Χ. τελικά ακινητοποιείται.

Αστυνομικοί τρέχουν προς το όχημα, στο οποίο εντοπίζουν επτά αλλοδαπούς, ενώ ο οδηγός έχει προλάβει να διαφύγει πεζός. Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το χρονικό της επικίνδυνης καταδίωξης

Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η καταδίωξη του αυτοκινήτου έληξε με επεισοδιακό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαύρο όχημα, το οποίο μετέφερε παράνομους μετανάστες και είχε ξεκινήσει από τις Σέρρες, εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών για έλεγχο. Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ, η οποία έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης, γύρω στις 06:00 το πρωί.

O οδηγός του οχήματος κινήθηκε σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Εγνατία και η Ερμού, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες στην προσπάθειά του να διαφύγει, προκαλώντας πανικό στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέχρι την ακινητοποίησή του.