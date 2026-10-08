Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή μεταναστών – Έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και το εγκατέλειψε

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν μια καταδίωξη διακινητή που μετέφερε μετανάστες, κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Όλα ξεκίνησαν όταν κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισε ύποπτο Ι.Χ. ,το οποίο, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, είχε ξεκινήσει την πορεία του από τις Σέρρες, και επιχείρησε να του κάνει έλεγχο. Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί στα σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και άρχισε να παραβιάζει διαδοχικούς ερυθρούς σηματοδότες, μετατρέποντας τους δρόμους σε «πεδίο μάχης».

Σύμφωνα με τα Μακεδονικά Νέα, η επικίνδυνη πορεία του οχήματος έληξε απότομα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιουπόλεως. Εκεί ο οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές μέχρι το όχημα να ακινητοποιηθεί τελικά στη μέση του δρόμου.

Εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση των πρώτων δευτερολέπτων μετά τη σύγκρουση, ο διακινητής εγκατέλειψε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή πεζός. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή του.

Από τον έλεγχο των αστυνομικών στο εσωτερικό του ακινητοποιημένου οχήματος εντοπίστηκαν επτά μετανάστες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο αρμόδιο τμήμα, για τις απαραίτητες διαδικασίες.