Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Υπάρχουν χαρά και ευτυχία στη ζωή μου

Η εντυπωσιακή Ιζαμπέλλα Φούλοπ αποκαλύπτει στην «R» όσα τη συνδέουν και όσα τη χωρίζουν από την ηρωίδα της στις «Μπλε ώρες», μιλά για τη νέα τηλεοπτική της πρόκληση και για την ευτυχία που βιώνει στον γάμο της με τον αργυρό ολυμπιονίκη Γιώργο Δερβίση.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με παρουσία που δύσκολα περνά απαρατήρητη, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ διανύει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο στην καριέρα της. Στις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ υποδύεται την Εύα Ρουμπάνη, έναν χαρακτήρα που βρίσκεται στον αντίποδα της δικής της ιδιοσυγκρασίας και, ακριβώς γι’ αυτό, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες υποκριτικές προκλήσεις της.

Η Realnews συνάντησε την ηθοποιό και μίλησε μαζί της για τη σχέση της με την ηρωίδα που υποδύεται, τη συνεργασία της με τον Ανδρέα Γεωργίου, τις απαιτήσεις των γυρισμάτων, αλλά και για την προσωπική της ζωή, καθώς ο γάμος της με τον διεθνή πολίστα και αργυρό ολυμπιονίκη Γιώργο Δερβίση αποτελεί τη δική της σταθερή ισορροπία.

Γεμάτη ενθουσιασμό, ντυμένη στα μπλε, σε μια διακριτική αναφορά στον τίτλο της σειράς, και κρατώντας ένα ξεχωριστό τσαντάκι, δημιουργία του πατέρα της, του γνωστού Ούγγρου ζωγράφου και εικαστικού Τίμπορ Φούλοπ, η Ιζαμπέλλα μίλησε στην «R» για την πρόκληση να ενσαρκώσει την Εύα Ρουμπάνη.

«Ο ρόλος αυτός ήταν μεγάλη πρόκληση γιατί κατ’ αρχάς είμαι πολύ διαφορετικός άνθρωπος από την Εύα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οι αντιδράσεις της, ο τρόπος που αποφασίζει να ζήσει και να πάρει τελικά τη ζωή της στα χέρια της, όλο αυτό δεν ταιριάζει πολύ στη δική μου ψυχοσύνθεση. Παρ’ όλα αυτά με έναν περίεργο τρόπο και διαβάζοντας τα σενάρια και γνωρίζοντάς την καλύτερα και προσπαθώντας να δω σφαιρικά τον χαρακτήρα της και το πώς δημιουργήθηκε, ερχόμαστε σε μια επαφή, οπότε τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε σε όποιον ρόλο έρχεται στα χέρια μας, από τον χειρότερο χαρακτήρα μέχρι τον πιο θετικό. Σίγουρα οι ηθοποιοί δεν θα σκοτώναμε, δεν θα κάναμε πράγματα τα οποία κάνουν οι χαρακτήρες που υποδυόμαστε, παρ’ όλα αυτά με κάποιον τρόπο προσπαθούμε να τους κατανοούμε. Η υπόθεση της σειράς είναι καταιγιστική, είναι γροθιά στο στομάχι από την πρώτη στιγμή και αναμένονται ακόμα πολλές εξελίξεις και πολλές ανατροπές».

Μια συνεργασία με ιστορία

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, η Ιζ. Φούλοπ έχει από νωρίς εξοικειωθεί με τον κόσμο της τέχνης. Κόρη του Ούγγρου ζωγράφου και εικαστικού Τ. Φούλοπ, έχει αποτελέσει πολλές φορές πηγή έμπνευσης για τα έργα του, με τον ίδιο να έχει αποτυπώσει επανειλημμένα τη μορφή της στους πίνακές του.

Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στην τηλεόραση. Πρόπερσι τη γνωρίσαμε ως Δέσπω στο «Προξενιό της Ιουλίας», ενώ ακολούθησε η συμμετοχή της στο «Porto Leone» του Alpha. Φέτος, στις «Μπλε ώρες», δοκιμάζεται σε έναν ρόλο που την οδηγεί σε ένα εντελώς διαφορετικό συναισθηματικό τοπίο.

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη συνεργασία τους στη «Γη της ελιάς», η Ιζαμπέλλα συναντά ξανά τον Αν. Γεωργίου. Η πρόταση για τις «Μπλε ώρες» ήρθε λίγο μετά τα γενέθλιά της και, έχοντας ήδη την εμπειρία της προηγούμενης συνεργασίας τους, η απάντησή της ήταν άμεση. «Κάπου τον Νοέμβριο, μετά τα γενέθλιά μου, χτύπησε το τηλέφωνο και μου μίλησε ο Ανδρέας γι’ αυτόν τον ρόλο. Εννοείται ότι έχοντας και την εμπειρία της προηγούμενης συνεργασίας, είπα αμέσως το “ναι” και προχωρήσαμε. Τα γυρίσματα είναι πολύ απαιτητικά και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο δεν έχω ακόμα κλείσει κάποια θεατρική δουλειά, ήθελα να βρω τα πατήματά μου όσον αφορά τον ρόλο. Είχα κάποιες προτάσεις αλλά δεν προχώρησαν, ίσως τον Ιανουάριο να προκύψει και θεατρική συνεργασία».

«Μέλι» ο έγγαμος βίος

Και αν στις «Μπλε ώρες» η Εύα περνά μέσα από έναν δύσκολο γάμο, αναζητώντας μια νέα αρχή και ξαναβρίσκοντας τον έρωτα, στην πραγματική ζωή η Ιζαμπέλλα βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Στο πλευρό του διεθνούς πολίστα και αργυρού ολυμπιονίκη Γ. Δερβίση, που φέτος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, έχει δημιουργήσει μια σχέση που, όπως λέει, της προσφέρει την ισορροπία που χρειάζεται.

Το χαμόγελό της γίνεται πιο φωτεινό όταν μιλά για τον σύζυγό της και την κοινή ζωή τους. «Ευτυχώς η πραγματική ζωή ισορροπεί αυτά που βλέπουμε στη σειρά και χαιρόμαστε στη ζωή μας. Υπάρχουν χαρά και ευτυχία στη ζωή μου».