«Νόμιζα ότι έφταιγε το στρες»: Γυναίκα διαγνώστηκε με καρκίνο στα 23 της έπειτα από μήνες ανεξήγητων συμπτωμάτων

Στα 23 της χρόνια, η Jayci Goolsby είδε τη ζωή της να αλλάζει δραματικά, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο. Η νεαρή από το Τέξας, που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο Tarleton State University, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και των σπουδών της, ενώ παράλληλα υποβάλλεται σε θεραπεία.

Παρά τη δύσκολη αυτή δοκιμασία, παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να γίνει πιστοποιημένη athletic trainer. Μέσα από τα social media, μοιράζεται την προσωπική της εμπειρία, επιδιώκοντας παράλληλα να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να ενισχύσει την ενημέρωση για το χολαγγειοκαρκίνωμα.

Από την έντονη κόπωση στην διάγνωση του καρκίνου

Η Jayci Goolsby εξομολογείται: «Μετά το τέλος των διακοπών, είχε έρθει η ώρα να επιστρέψω στην καθημερινότητά μου. Ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα Αθλητικής Αποκατάστασης (Athletic Training) του Πανεπιστημίου Tarleton State, έχω ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Γι’ αυτό και ανυπομονούσα να ξεκινήσει το νέο εξάμηνο, έχοντας την αίσθηση ότι είχα ανανεωθεί. Ωστόσο, παρά το διάλειμμα των διακοπών, δεν ένιωθα καθόλου ξεκούραστη.

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2026, η κόπωση που ένιωθα είχε γίνει υπερβολική. Δεν ήταν πλέον η συνηθισμένη κούραση ή η ανάγκη για λίγο περισσότερο ύπνο. Χρειάστηκα χρόνο για να συνειδητοποιήσω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και, στο μεταξύ, συνέχιζα να πιέζω τον εαυτό μου, προσπαθώντας να ξεπεράσω την εξάντληση.

Επειδή ήμουν ανέκαθεν δραστήρια, υπέθετα ότι η κούραση οφειλόταν απλώς στο γεγονός ότι είχα αναλάβει περισσότερα απ’ όσα μπορούσα να διαχειριστώ. Έλεγα στον εαυτό μου ότι χρειαζόμουν απλώς περισσότερη ξεκούραση ή ότι έπρεπε να καταφέρω να βγάλω τη μέρα. Όμως, όσο περνούσαν οι εβδομάδες, η ατονία έπαψε να είναι το μοναδικό σύμπτωμα. Άρχισα να εμφανίζω:

Επεισόδια ζάλης και τάσεις λιποθυμίας

Υψηλό καρδιακό παλμό (ταχυκαρδία)

Ναυτία και γαστρεντερολογικές διαταραχές

Πόνους που εμφανίζονταν και υποχωρούσαν περιοδικά

Ένιωθα σαν το σώμα μου να μην μπορούσε πλέον να ακολουθήσει τους ρυθμούς της ζωής μου. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν έμοιαζε, εκείνη τη στιγμή, αρκετά σοβαρό ώστε να με κάνει να υποψιαστώ κάτι ανησυχητικό. Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, εύχομαι να είχα αναγνωρίσει νωρίτερα τη διαφορά ανάμεσα στην απλή κούραση και στα σημάδια που στέλνει το σώμα όταν κάτι δεν πάει καλά.

Ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ήταν εύκολο να αποδώσω όσα ένιωθα στο άγχος, στο διάβασμα, στην έλλειψη ύπνου ή στην υπερκόπωση. Όταν, όμως, διαπίστωσα ότι η κατάσταση δεν βελτιωνόταν, όσο κι αν κοιμόμουν, άρχισα να πιστεύω ότι ίσως έπασχα από σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), μια διαταραχή που μπορεί να προκαλεί απότομη αύξηση των καρδιακών παλμών και ζάλη κατά την έγερση από την οριζόντια στην όρθια θέση.

Ειλικρινά, πίστευα ότι υπήρχαν πολλές πιθανές εξηγήσεις για όσα μου συνέβαιναν. Μία από αυτές, όμως, δεν πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό μου: ο καρκίνος».

Ο γιατρός την παρέπεμψε σε ψυχίατρο: Τα συμπτώματα που αποδώθηκαν σε στρες και η μάχη με τον καρκίνο

«Με τον καιρό, τα συμπτώματά μου έγιναν πιο έντονα και ήταν πλέον αδύνατον να τα αγνοήσω. Ο πόνος επανερχόταν και άρχισα να εμφανίζω όλο και περισσότερα σωματικά συμπτώματα χωρίς προφανή εξήγηση. Υπήρχαν περίοδοι που ένιωθα καλύτερα και πίστευα ότι ό,τι κι αν ήταν είχε περάσει, μόνο και μόνο για να επιστρέψουν τα συμπτώματα λίγο αργότερα. Τελικά, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.

Προσπαθούσα να αντεπεξέλθω στη σχολή, τις κλινικές μου υποχρεώσεις και την καθημερινότητα, ενώ το σώμα μου μου έστελνε μηνύματα ότι υποφέρει. Ήμουν κουρασμένη και ένιωθα δυσφορία, αλλά συνέχιζα να πιέζω τον εαυτό μου. Εκ των υστέρων, καταλαβαίνω ότι πιθανότατα υποτίμησα το πόσο πολύ με επηρέαζε, επειδή απλώς δεν είχα μια ιατρική εξήγηση για αυτό που μου συνέβαινε.

Γνώριζα ότι το σύνδρομο POTS (Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας) θα μπορούσε να δικαιολογήσει ορισμένα από τα συμπτώματά μου, αλλά όχι όλα. Άρχισα να αναρωτιέμαι αν οφειλόταν στο άγχος ή μήπως είχα αναιμία. Πλήθος πιθανοτήτων περνούσαν από το μυαλό μου.

Ο πόνος που βίωνα αυξήθηκε κατακόρυφα και οι παλμοί της καρδιάς μου δεν έπεφταν κάτω από 120 ανά λεπτό. Δεν μπορούσα πλέον να πείθω τον εαυτό μου ότι ήταν απλώς στρες ή κούραση από τα μαθήματα· χρειαζόμουν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Επισκέφθηκα τον παθολόγο μου, ο οποίος με παρέπεμψε σε καρδιολόγο τον Απρίλιο. Έκανα triplex καρδιάς και φόρεσα χόλτερ ρυθμού για μία εβδομάδα, αλλά κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών, για κακή μου τύχη, είχα ελάχιστα συμπτώματα. Ως αποτέλεσμα, ο καρδιολόγος μού πρότεινε να επισκεφθώ ψυχίατρο – παρά το γεγονός ότι του εξήγησα πως το σώμα μου κατέρρεε και ότι είχα έντονους πόνους στην πλάτη.

Εκείνη τη στιγμή, πίστεψα ότι απλώς έπρεπε να συμβιβαστώ και να ζήσω με ό,τι συνέβαινε μέσα μου», είπε η γυναίκα.

Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της στα 23

«Προσπάθησα να συνεχίσω την κανονική μου ζωή, αλλά ο πόνος στην πλάτη έγινε τόσο φοβερός που σχεδόν δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ενώ πονούσα κάθε φορά που έτρωγα οτιδήποτε. Τον Ιούνιο έκλεισα νέο ραντεβού με την γιατρό μου, αναρωτώμενη αυτή τη φορά μήπως το πρόβλημα προερχόταν από τη χολή μου. Εκείνη ζήτησε επιπλέον εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων αιματολογικών και απεικονιστικών.

Τελικά, προγραμματίστηκε υπέρηχος άνω κοιλίας για τις 30 Ιουνίου. Υπέθεσα ότι θα ήταν μια εξέταση ρουτίνας, αλλά τα ευρήματα ήταν χειρότερα από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Ο υπέρηχος έδειξε πολλαπλές μάζες στο συκώτι μου.

Προσπάθησαν να με καθησυχάσουν λέγοντας ότι οι μάζες μπορεί να είναι καλοήθεις και να μην ανησυχώ υπερβολικά – αλλά πώς να μην ανησυχείς;

Δεν μπορούσαν να μου δώσουν σαφείς απαντήσεις μέχρι να κάνω μαγνητική τομογραφία (MRI) και βιοψία την επόμενη εβδομάδα. Αν και ήταν η πιο ατελείωτη αναμονή της ζωής μου, ένιωσα τεράστια ανακούφιση που επιτέλους κάποιος με άκουσε.

Μετά ήρθε η 6η Ιουλίου – η ημέρα που άλλαξε τα πάντα. Από εδώ και στο εξής, θα τη θυμάμαι για πάντα ως την ημέρα που έμαθα ότι έχω καρκίνο.

Διαγνώστηκα με ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα σταδίου 4 είναι μια προχωρημένη, επιθετική μορφή καρκίνου που ξεκινά από τα κύτταρα των χοληφόρων πόρων (των «σωληνώσεων» που μεταφέρουν τη χολή) στο εσωτερικό του ήπατος.

Το να ακούς μια τέτοια διάγνωση στα 23 σου είναι κάτι για το οποίο δεν μπορείς να προετοιμαστείς ποτέ, ειδικά όταν ξεκινάς την έρευνα και βλέπεις τις δυσοίωνες προγνώσεις.

Πρόκειται για μια επιθετική και συχνά θανατηφόρα μορφή καρκίνου, όπου λιγότεροι από 2 στους 10 ασθενείς επιζούν πέραν των πέντε ετών. Όσο περισσότερο διάβαζα, τόσο χειρότερα ένιωθα», ανέφερε η Jayci.

«Η καθημερινότητά μου δεν θυμίζει σε τίποτα την παλιά μου ζωή»

«Μόλις έγινε η διάγνωση, όλα εξελίχθηκαν με αστραπιαία ταχύτητα. Ξεκίνησα χημειοθεραπείες τον Ιούλιο, και η καθημερινότητά μου πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα τη παλιά μου ζωή. Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι έχω χάσει τον εαυτό μου.

Υπάρχουν οι σωματικές προκλήσεις της χημειοθεραπείας, αλλά και το ψυχολογικό βάρος του να γνωρίζεις ότι η ζωή σου άλλαξε ξαφνικά. Ταυτόχρονα όμως, η θεραπεία μου προσέφερε κάτι εξαιρετικά σημαντικό: πίστη. Κάθε θεραπεία είναι μια νέα ευκαιρία να πολεμήσω αυτή τη νόσο, και πιστεύω ειλικρινά ότι ο Θεός θα με κρατήσει όρθια.

Ο στόχος μου είναι να ακολουθήσω την πιο επιθετική θεραπεία που είναι ιατρικά ενδεδειγμένη και να εξερευνήσω κάθε διαθέσιμη επιλογή. Οι γιατροί μου μελετούν επίσης τον καρκίνο μου σε μοριακό επίπεδο, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν επιπλέον στοχευμένες θεραπείες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στην περίπτωσή μου».

«Ακούστε το σώμα σας»: Η 23χρονη με καρκίνο καλεί τους ασθενείς να ζητούν δεύτερη και τρίτη ιατρική γνώμη

«Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι ο καρκίνος δεν έχει πάντα την εικόνα που όλοι περιμένουν. Είμαι 23 ετών, κάνω μεταπτυχιακά, είμαι δραστήρια και σχεδιάζω το μέλλον μου — ο καρκίνος δεν έπρεπε να είναι μέρος της ιστορίας μου.

Το μήνυμά μου είναι να γίνετε οι ίδιοι υπερασπιστές της υγείας σας και να ακούτε το σώμα σας. Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, μην φοβηθείτε να μιλήσετε, να κάνετε ερωτήσεις, να ζητήσετε δεύτερη, τρίτη ή και τέταρτη ιατρική γνώμη.

Είναι πολύ εύκολο να προσπεράσει κανείς τα συμπτώματα όταν είναι νέος. Πείθεις τον εαυτό σου ότι είσαι κουρασμένος λόγω φόρτου εργασίας, στρες ή έλλειψης ύπνου. Το έκανα κι εγώ, αλλά τα επίμονα ή ασυνήθιστα συμπτώματα αξίζουν να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη δοκιμασία για να ενθαρρύνω κάποιον άλλον να διεκδικήσει την υγεία του ή για να δείξω τι σημαίνει να διατηρείς την πίστη σου στα δύσκολα, τότε η κοινοποίηση της ιστορίας μου αποκτά ουσιαστικό νόημα.

Η πίστη μου αποτελεί το μεγαλύτερο στήριγμά μου. Έμαθα επίσης πόσο ανεκτίμητο είναι να έχεις ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης. Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, ο σύντροφός μου, οι συμφοιτητές μου, οι καθηγητές μου και τόσοι άλλοι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα μου, με κρατούν όρθια στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου.

Δεν γνωρίζω τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά ξέρω ότι θα συνεχίσω να μάχομαι, να διεκδικώ το δίκιο μου, να διατηρώ την πίστη μου και να εμπιστεύομαι ότι ο Θεός έχει έναν σκοπό για την δική μου ιστορία», εξήγησε η γυναίκα.