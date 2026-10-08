Ηράκλειο: Προσποιήθηκαν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν από 90χρονη 15.000 ευρώ και πολύτιμα αντικείμενα

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Νέo περιστατικό απάτης σημειώθηκε στην Κρήτη, με θύμα μια 90χρονη στο Ηράκλειο, η οποία έχασε χιλιάδες ευρώ και προσωπικά της αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα, κατήγγειλε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10/2026) στην Αστυνομία, ότι άγνωστοι την πήραν τηλέφωνο παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι το σπίτι της έχει ραδιενέργεια, την έπεισαν να τοποθετήσει μέσα σε σακούλα 15.000 ευρώ μετρητά, μια συσκευή τηλεφώνου, δυο τηλεκοντρόλ, τα προσωπικά της έγγραφα (βιβλιάριο υγείας και ταυτότητα), ακόμη και το πιεσόμετρο!

Μάλιστα, η ηλικιωμένη υποστήριξε πως δέχθηκε πληθώρα τηλεφωνικών κλήσεων ωστόσο στο τέλος απάντησε, χωρίς να έχει υποψιαστεί τι θα ακολουθούσε.

Στη συνέχεια, η ανυποψίαστη ηλικιωμένη άφησε την σακούλα έξω από το σπίτι και πέρασε ένας άνδρας με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, την πήρε και «έγινε καπνός».

Τα περιστατικά εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών έχουν καταστεί μάστιγα στην Κρήτη, ανησυχώντας την τοπική κοινωνία.