Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι με πλειοψηφία 6-1, οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες – Μειοψήφησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αθώωσε τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί υπέρ της ενοχής, ενώ η οικογένεια Βαλυράκη προαναγγέλλει άσκηση έφεσης ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου.

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Σήφης Βαλυράκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αθώους έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη.
  • Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί, τασσόμενος υπέρ της ενοχής των δύο κατηγορουμένων.
  • Οι συγγενείς των κατηγορουμένων πανηγύριζαν, ενώ η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη προαναγγέλλει ότι θα ασκήσει έφεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αθώους έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

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Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1, καθώς έξι δικαστές τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ένας μειοψήφησε.

Μειοψήφησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου

Συγκεκριμένα μειοψήφησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ενοχής των δύο κατηγορουμένων, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση που ήταν «κόλαφος».

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Πανηγύριζαν οι συγγενείς των κατηγορούμενων

Αμέσως μετά το άκουσμα της ετυμηγορίας, οι συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα φωνάζοντας «μπράβο».

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Θα ασκήσει έφεση η οικογένεια του πρώην υπουργού

Από την πλευρά της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητηθεί η άσκηση έφεσης ,ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό.

Στη δικαστική αίθουσα, κατά την ανακοίνωση της απόφασης, βρέθηκαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να στηρίξουν την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη.

Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν οι βουλευτές Μανόλης Χνάρης και Ευαγγελία Λιακούλη, καθώς και ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Δημήτρης Ρέππας,  ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

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