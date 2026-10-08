Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι με πλειοψηφία 6-1, οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες – Μειοψήφησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου

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Αθώους έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1, καθώς έξι δικαστές τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης, ενώ ένας μειοψήφησε.

Μειοψήφησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου

Συγκεκριμένα μειοψήφησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ενοχής των δύο κατηγορουμένων, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση που ήταν «κόλαφος».

Πανηγύριζαν οι συγγενείς των κατηγορούμενων

Αμέσως μετά το άκουσμα της ετυμηγορίας, οι συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα φωνάζοντας «μπράβο».

Θα ασκήσει έφεση η οικογένεια του πρώην υπουργού

Από την πλευρά της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητηθεί η άσκηση έφεσης ,ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό.

Στη δικαστική αίθουσα, κατά την ανακοίνωση της απόφασης, βρέθηκαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να στηρίξουν την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη.

Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν οι βουλευτές Μανόλης Χνάρης και Ευαγγελία Λιακούλη, καθώς και ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Δημήτρης Ρέππας, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.