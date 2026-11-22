«Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για να έχουμε μακροζωία. Ευζωία και μακροζωία είναι η προληπτική ιατρική». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, η Αναστασία Κοτανίδου, πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και μέλος της Επιτροπής για τις υπηρεσίες Αντιγήρανσης και Μακροζωίας, μιλώντας σε εκπομπή του ΕΡΤnews, όπου εξήγησε ότι η επιτροπή, που συστάθηκε από τον υπουργό Υγείας, θα ασχοληθεί νομοπαρασκευαστικά με την ευζωία και τη μακροζωία, επειδή, όπως είπε, κυκλοφορούν παντού πολλοί άνθρωποι που υπόσχονται ότι θα γίνουμε «για πάντα όμορφοι».

Η πρόεδρος του ΚΕΣΥ υπογράμμισε ότι η ευζωία και η μακροζωία σημαίνουν πρόληψη και τίποτα παραπάνω: προληπτικές εξετάσεις για τη διατήρηση της υγείας, άσκηση, καθώς και αποφυγή του καπνίσματος και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

«Αν υπήρχε κάτι άλλο, οι άνθρωποι που έχουν τα τρισεκατομμύρια σήμερα θα ζούσαν πάνω από 200 χρόνια», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόληψη και έναν υγιεινό τρόπο ζωής, και ότι όποιος υπόσχεται ότι θα μείνουμε «για πάντα νέοι και όμορφοι» και ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ, «αποβλέπει κάπου αλλού και όχι στη διατήρηση της υγείας μας».

Ερωτηθείσα γιατί χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για πράγματα που ακούγονται αυτονόητα, η κα Κοτανίδου απάντησε ότι «δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα αυτονόητα πρέπει να τα καθορίσουμε με νόμο», γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προστατευτεί ο κόσμος από τις «εναλλακτικές» θεραπείες. «Η ιατρική είναι μία. Δεν υπάρχουν πολλές ιατρικές», τόνισε. Όπως εξήγησε, δεν υπάρχει ιατρική που να υπόσχεται ότι δεν θα εμφανιστούν ρυτίδες ή ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες από το έντονο στρες, το κάπνισμα, το αλκοόλ ή την παχυσαρκία.

Η πρόεδρος του ΚΕΣΥ ξεκαθάρισε ότι οι γιατροί που υπόσχονται θαύματα έχουν «πολύ μεγάλη ευθύνη». Παράλληλα, ζήτησε από τους πολίτες να αναρωτηθούν «γιατί πιστεύουν έναν γιατρό που τους υπόσχεται ότι θα γίνει ένα θαύμα». Ως παράδειγμα ανέφερε έναν ασθενή με αθεράπευτο καρκίνο που απευθύνεται σε κάποιον που του λέει ότι «από αύριο θα είσαι μια χαρά» αν πάρει βότανα. Ο κόσμος, κατά την ίδια, πρέπει να ενημερώνεται για το τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει και να ακολουθεί την πιο σωστή ιατρική άποψη.

Η κα Κοτανίδου χαρακτήρισε στόχο της προσπάθειας την προστασία και του πολίτη που δεν έχει εξοικείωση ή εκπαίδευση, λέγοντας ότι δεν είναι υπερβολικό να φτάσει ως εκεί το πλαίσιο. Εκτός από τους νόμους, όμως, θα χρειαστεί και η βοήθεια των δημοσιογράφων, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν «τεράστιο ρόλο και τεράστια ευθύνη». Εκτίμησε ότι γιατροί και δημοσιογράφοι πρέπει να ενωθούν ώστε να γίνει ενημέρωση που να φτάνει «και στο τελευταίο χωριό».

Σχετικά με τη χρήση προϊόντων που διατίθενται και στα φαρμακεία, η κα Κοτανίδου ξεκίνησε διευκρινίζοντας ότι «ενέσεις αδυνατίσματος δεν υπάρχουν». Όπως εξήγησε, υπάρχει ένεση που μειώνει την όρεξη, ώστε να μπορεί κάποιος να ακολουθήσει σωστό τρόπο διατροφής. Γι’ αυτό, είπε, υπάρχουν άνθρωποι που, παρά την ένεση, «δεν χάνουν ούτε 1 γραμμάριο», και «δεν φταίει η ένεση, φταίμε εμείς οι ίδιοι που δεν ακολουθούμε τον σωστό τρόπο διατροφής».

Για το ζήτημα του ελέγχου και της επιτήρησης, η πρόεδρος του ΚΕΣΥ παραδέχτηκε ότι είναι «πάρα πολύ δύσκολο» να γίνει συνολικά. Έφερε ως παράδειγμα τα αντιβιοτικά: το κράτος προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση τους, αλλά πολλοί πηγαίνουν να ζητήσουν αντιβιοτικό με το πρώτο συνάχι. Αν και πλέον διατίθενται μόνο με συνταγή, «υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που εύκολα γράφουν αντιβιοτικά».