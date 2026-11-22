Εντατικοποιούνται οι εργασίες για την εγκατάσταση του εορταστικού διάκοσμου στο Ηράκλειο, με την πόλη να ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της ενόψει των Χριστουγέννων.

Η αρχή έγινε το πρωί της Κυριακής 22/11 στην πλατεία Ελευθερίας, όπου ξεκίνησε η συναρμολόγηση του νέου, ειδικής παραγγελίας χριστουγεννιάτικου δέντρου, ύψους 14,85 μέτρων, η οποία ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι. Την εξέλιξη των εργασιών παρακολούθησε από κοντά ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, καθώς και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι το νέο χριστουγεννιάτικο δέντρο αποτελεί την αφετηρία για την εγκατάσταση του νέου, ριζικά ανανεωμένου εορταστικού διάκοσμου στην πόλη, σημειώνοντας: «Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σήμερα και γύρω από την οποία θα εξακτινωθεί όλος ο εορταστικός διάκοσμος που φροντίσαμε να προμηθευτούμε, έτσι ώστε οι γιορτές φέτος να είναι διαφορετικές ως προς το χρώμα και ως προς το φως με το οποίο θα μας περιβάλλουν στον δημόσιο χώρο».

Αναφερόμενος στην επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός έκανε γνωστό ότι θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου από τις 20:00, όπου το «παρών» θα δώσει η παιδική χορωδία, με τη Φιλαρμονική του Δήμου και τον Κωστή Μαραβέγια.

«Την περίοδο των Χριστουγέννων θα την περάσουμε με αγάπη και αλληλεγγύη μαζί στην πόλη, μαζί στο Ηράκλειο» είπε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, που στάθηκε και στον ρόλο της πλατείας Ελευθερίας ως ανοιχτού σημείου συνάντησης, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της φυσιογνωμίας της: «Η πλατεία Ελευθερίας πρέπει να χρησιμοποιείται σαν σκηνή, να υπάρχει πάντα ο χώρος για τη διάβαση, για τη συνάθροιση, χωρίς να γεμίζει από άλλες χρήσεις τις οποίες μπορούμε κάλλιστα μέσα σε αυτή την πόλη, εξασφαλίζοντας μία ευρυχωρία, να τις “διατάξουμε”, στο κέντρο πάντα, σε κεντρικά σημεία και αυτό είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε και φέτος».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πρασίνου, Δημήτρης Σπυριδάκης, παρουσίασε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου δέντρου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασης του διάκοσμου έως τα μέσα Δεκεμβρίου, καθώς και τον εκτεταμένο χάρτη των οδών που θα στολιστούν, λέγοντας πως βούληση της δημοτικής Αρχής φέτος ήταν η συνολική αντικατάσταση του εορταστικού διάκοσμου της πόλης και προς την κατεύθυνση αυτή η Τεχνική Υπηρεσία μελέτησε και σχεδίασε όλο αυτόν τον εορταστικό φωτισμό και διάκοσμο της πόλης.

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πηγή φωτογραφιών: neakriti.gr