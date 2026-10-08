Φωτιά σε διαμέρισμα στου Ρέντη: «Ήρθε ένα ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε» – Από στρώμα ξεκίνησε η πυρκαγιά

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας στη λεωφόρο Φλέμινγκ στου Ρέντη, με αποτέλεσμα την εκκένωση του κτιρίου και τον απεγκλωβισμό ενοίκων. Η φωτιά, που πιθανόν ξεκίνησε από στρώμα, προκάλεσε πυκνούς καπνούς και αναπνευστικά προβλήματα σε έναν ηλικιωμένο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδρασαν άμεσα για την κατάσβεσή της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας στου Ρέντη, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
  • Η πολυκατοικία εκκενώθηκε λόγω των πυκνών καπνών, ενώ πυροσβέστες απεγκλωβίστηκαν ενοίκους, μεταξύ των οποίων δύο ηλικιωμένους, με τον έναν να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
  • Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από στρώμα, πιθανόν από αναμμένο τσιγάρο ή φορτιστή κινητού, ενώ ένοικος περιέγραψε: «Ήρθε ένα ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (8/10) στην Πυροσβεστική καθώς όπως έγραψε το enikos.gr, ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στου Ρέντη.

Φωτιά σε πολυκατοικία στου Ρέντη – Προληπτική εκκένωση του κτιρίου

Η φωτιά επεκτάθηκε με ταχύτητα στο εσωτερικό του διαμερίσματος προκαλώντας πυκνούς καπνούς που εξαπλώθηκαν στο κτίριο.

Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης της πολυκατοικίας, καθώς υπήρχε κίνδυνος για τους ενοίκους των υπόλοιπων διαμερισμάτων.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό πυροσβεστικό όχημα με βραχίονα, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση εφόσον απαιτούνταν.

 

Δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν με την συνδρομή πυροσβεστών

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένοικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά.

Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού.

 

«Ήρθε ένα ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενοίκου που βρισκόταν στον έκτο όροφο μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά. Όπως περιέγραψε, είχε ξυπνήσει για να πάει στη δουλειά και έπινε καφέ με τη γυναίκα του, όταν αντιλήφθηκαν έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού.

«Βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι. Μύριζε κάτι. Άνοιξα την εξώπορτα και ήρθε ένα ντουμάνι. Δεν μπορούσαμε να δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση στο κλιμακοστάσιο ως ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που δεν μπορούσε κανείς να δει ή να αναπνεύσει.

Τελικά, κατέβηκε από τις σκάλες με τη βοήθεια των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε, έχει μικρά παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα.

Το στρώμα πήρε φωτιά είτε από αναμμένο τσιγάρο, είτε από φορτιστή κινητού

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς, όλα δείχνουν ότι ξεκίνησε από στρώμα, το οποίο σύμφωνα με το Ertnews, ενδέχεται να πήρε φωτιά είτε από αναμμένο τσιγάρο, είτε από φορτιστή κινητού

Το ακριβές αίτιο της πυρκαγιάς, πάντως, αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

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