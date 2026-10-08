Φωτιά σε διαμέρισμα στου Ρέντη: «Ήρθε ένα ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε» – Από στρώμα ξεκίνησε η πυρκαγιά

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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (8/10) στην Πυροσβεστική καθώς όπως έγραψε το enikos.gr, ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στου Ρέντη.

Η φωτιά επεκτάθηκε με ταχύτητα στο εσωτερικό του διαμερίσματος προκαλώντας πυκνούς καπνούς που εξαπλώθηκαν στο κτίριο.

Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης της πολυκατοικίας, καθώς υπήρχε κίνδυνος για τους ενοίκους των υπόλοιπων διαμερισμάτων.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό πυροσβεστικό όχημα με βραχίονα, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση εφόσον απαιτούνταν.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Ρέντη Αττικής. Επιχείρησαν 23 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 8, 2026

Δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν με την συνδρομή πυροσβεστών

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένοικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά.

Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού.

«Ήρθε ένα ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενοίκου που βρισκόταν στον έκτο όροφο μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά. Όπως περιέγραψε, είχε ξυπνήσει για να πάει στη δουλειά και έπινε καφέ με τη γυναίκα του, όταν αντιλήφθηκαν έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού.

«Βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι. Μύριζε κάτι. Άνοιξα την εξώπορτα και ήρθε ένα ντουμάνι. Δεν μπορούσαμε να δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση στο κλιμακοστάσιο ως ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που δεν μπορούσε κανείς να δει ή να αναπνεύσει.

Τελικά, κατέβηκε από τις σκάλες με τη βοήθεια των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε, έχει μικρά παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα.

Το στρώμα πήρε φωτιά είτε από αναμμένο τσιγάρο, είτε από φορτιστή κινητού

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς, όλα δείχνουν ότι ξεκίνησε από στρώμα, το οποίο σύμφωνα με το Ertnews, ενδέχεται να πήρε φωτιά είτε από αναμμένο τσιγάρο, είτε από φορτιστή κινητού

Το ακριβές αίτιο της πυρκαγιάς, πάντως, αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.