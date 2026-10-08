Ρούμπιο πριν από την αναχώρηση για τις ΗΠΑ: «Πρότυπο συμμάχου η Ελλάδα – Όσο ισχυρότερα τα κράτη του ΝΑΤΟ, τόσο ισχυρότερη η Συμμαχία»

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Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανε το πρωί από το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας.

Εξήγησε ότι όσο ισχυρότερα είναι τα κράτη του ΝΑΤΟ κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά, τόσο ισχυρότερη γίνεται η Συμμαχία.

Ρωτήθηκε γιατί επέλεξε να επισκεφθεί την Αθήνα και τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η Δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη αυτή ενισχύει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά πρότυπο συμμάχου και σημείωσε ότι η χώρα του ήθελε να διασφαλίσει ότι αυτό το μήνυμα θα περάσει.

Στην ερώτηση αν ζητά από τους Ευρωπαίους να ακολουθήσουν το “πρώτα η Αμερική” απάντησε ότι ζητά ισχυρούς Ευρωπαίους εταίρους. «Όσο ισχυρότεροι είναι, τόσο ισχυρότεροι είμαστε συλλογικά» τόνισε. Αναγνώρισε δε ότι ορισμένες χώρες καθυστερούν επικαλούμενες εσωτερικές πιέσεις για το Ιράν.

Σε ερώτηση για τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιχείρηση θεωρούν αναγκαία. «Δεν υπάρχει τίποτα που θέλουμε ή χρειάζεται να κάνουμε κατά του Ιράν και δεν μπορούμε ακόμα να το κάνουμε» είπε. Δεν ανακοίνωσε όμως επιχείρηση ή χρονοδιάγραμμα επιχείρησης.