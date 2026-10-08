Στα άκρα η ρήξη Βίσση-Καρβέλα: Ο συνθέτης κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της τραγουδίστριας – Της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του

Όταν ο Νίκος Καρβέλας έγραφε το εμβληματικό τραγούδι «Εμείς» το οποίο στους στίχους του αναφέρει «δεν μπορεί να χωρίσουμε, μια ζωή θα αγαπιόμαστε», δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ότι, χρόνια αργότερα, οι στίχοι αυτοί θα αποκτούσαν μια σχεδόν ειρωνική διάσταση. Η σχέση ζωής με την Άννα Βίσση, που πέρασε μέσα από έρωτα, γάμο, διαζύγιο, μουσική δημιουργία και μια πολυετή καλλιτεχνική συνύπαρξη, βρίσκεται πλέον απέναντι από μια πρωτοφανή δικαστική σύγκρουση.

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε το σημείο καμπής. Αυτό που θα μπορούσε να είναι ακόμη μία κορυφαία στιγμή στην κοινή καλλιτεχνική διαδρομή των δύο δημιουργών εξελίχθηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση, με οικονομικές απαιτήσεις, δημόσιες τοποθετήσεις και, πλέον, προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα πληροφορίες του dikastiko.gr, ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της Άννας Βίσση, ζητώντας να μην ερμηνεύει τραγούδια που φέρουν τη δική του δημιουργική υπογραφή. Η εξέλιξη αυτή δίνει νέα διάσταση στη ρήξη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου με το οποίο η Βίσση έχει ταυτιστεί εδώ και δεκαετίες έχει γραφτεί από τον Καρβέλα.

Από τη σχέση ζωής στη δικαστική αίθουσα

Η ιστορία των δύο καλλιτεχνών ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες και ξεπέρασε τα όρια μιας προσωπικής σχέσης. Ο Καρβέλας και η Βίσση έγιναν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά δίδυμα της ελληνικής μουσικής, με τραγούδια που σφράγισαν διαφορετικές εποχές και διαμόρφωσαν την πορεία της ελληνικής ποπ και λαϊκής μουσικής.

Ακόμη και μετά τον χωρισμό τους ως ζευγάρι, η συνεργασία τους δεν σταμάτησε. Αντίθετα, συνεχίστηκε για χρόνια, με τον Καρβέλα να γράφει και τη Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που έγιναν επιτυχίες και συνδέθηκαν άρρηκτα με τη φωνή της.

Γι’ αυτό και η σημερινή αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν πρόκειται απλώς για μία διαφωνία μεταξύ δύο καλλιτεχνών, αλλά για μια σύγκρουση γύρω από το ίδιο το ρεπερτόριο που αποτέλεσε τη βάση της κοινής τους καλλιτεχνικής ιστορίας.

Η συναυλία που άλλαξε τα δεδομένα

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την αφετηρία της νέας έντασης. Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε μεγάλο αριθμό τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα.

Ο ίδιος ο συνθέτης έχει αναφέρει ότι από τα 50 τραγούδια της συναυλίας, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών. Στο παρασκήνιο εξελίχθηκε μια οικονομική διαφωνία, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε δημόσια αντιπαράθεση και πλέον έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η μάχη για τα δικαιώματα

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το ερώτημα ποιος και με ποιους όρους μπορεί να επιτρέπει τη δημόσια εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων.

Η πλευρά της Άννας Βίσση υποστηρίζει ότι για τη συναυλία είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι είχαν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες μέσω της AUTODIA, του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στον οποίο ο Καρβέλας έχει εκχωρήσει δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης.

Η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας έχει υποστηρίξει ότι είχε καταβάλει προκαταβολή ύψους 250.000 ευρώ και ότι η τελική αμοιβή θα προέκυπτε μετά την εκκαθάριση των τραγουδιών που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα.

«Δεν μπορεί να μου απαγορεύσει να τα τραγουδάω»

Η πλευρά της Άννας Βίσση αμφισβητεί τη δυνατότητα επιβολής μιας τέτοιας απαγόρευσης. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει υποστηρίξει ότι ο δημιουργός δεν μπορεί να απαγορεύσει μονομερώς στην ερμηνεύτρια να παρουσιάζει τραγούδια για τα οποία έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες διαδικασίες δημόσιας εκτέλεσης.

Η υπόθεση, συνεπώς, δεν αφορά μόνο την προσωπική σχέση των δύο καλλιτεχνών. Αγγίζει ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης και των ορίων που μπορεί να έχει ένας δημιουργός ως προς την ερμηνεία των έργων του.