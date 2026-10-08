Νέα απάντηση Καρβέλα στη Βίσση: «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία – Αυτή δεν είναι η Άννα που ήξερα»

Επανέρχεται στο θέμα της ρήξης που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί στη σχέση του με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας. Μετά την ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιήσει πριν από λίγες ημέρες και μετά την απάντηση της τραγουδίστριας, ο Νίκος Καρβέλας σε δήλωσή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τονίζει μεταξύ άλλων ότι «αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα».
Αναλυτικά η απάντηση του Νίκου Καρβέλα:
«Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.
Εμμέσως αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει, επίσης, ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης της δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο ΟΑΚΑ, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση.
Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα».
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«Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο (επιπλέον, ασφαλώς, των όποιων δικαιωμάτων είχα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης)» τόνισε σε άλλο σημείο.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράσθηκα.
Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: η Άννα, με την συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον».