Νέα απάντηση Καρβέλα στη Βίσση: «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία – Αυτή δεν είναι η Άννα που ήξερα»

Επανέρχεται στο θέμα της ρήξης που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί στη σχέση του με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας. Μετά την ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιήσει πριν από λίγες ημέρες και μετά την απάντηση της τραγουδίστριας, ο Νίκος Καρβέλας σε δήλωσή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τονίζει μεταξύ άλλων ότι «αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα».

Αναλυτικά η απάντηση του Νίκου Καρβέλα:

«Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

Εμμέσως αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει, επίσης, ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης της δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο ΟΑΚΑ, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση.

Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα».

Δείτε το βίντεο του MEGA: