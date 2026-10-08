Απάτη στον e-ΕΦΚΑ: «Με τον ίδιο τον Καμπούρη οι συμφωνίες» υποστηρίζουν οι γνωστοί τραγουδιστές που κατέθεσαν – Ο ρόλος του «κωλοτούμπα»

Τη δική τους μαρτυρία στις Αρχές έχουν ήδη δώσει περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα που εξαπάτησε τον e-ΕΦΚΑ και το οποίο χρησιμοποιούσε εταιρείες-«βιτρίνες» προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.

Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες φέρεται να εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε επιχειρήσεις που οι Αρχές χαρακτηρίζουν «βιτρίνες», ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετοί δήλωσαν ότι θεωρούσαν πως οι ασφαλιστικές τους εισφορές καταβάλλονταν κανονικά.

Ορισμένοι, μάλιστα, φέρεται να ανέφεραν ότι τις επαγγελματικές συμφωνίες τους τις είχαν κλείσει απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με κάποιον «μπροστινό».

Ζαζόπουλος: Έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα για τον Καμπούρη

«Έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα για τον Καμπούρη. Έχω συνεργαστεί μαζί του δύο σεζόν» δήλωσε το πρωί της Πέμπτης (8/10) ο τραγουδιστής Αλέκος Ζαζόπουλος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν ενώπιον του ανακριτή και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του τραγουδιού, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και εξετάζεται το σύνολο των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με αυτές.

Την Κυριακή οι απολογίες

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής (11/10) ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούνταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία απάτη σε βάρος νομικού προσώπου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών παρήγγειλε να διερευνηθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, για αδήλωτα εισοδήματα και ΦΠΑ.

Στα 5,35 εκατ. ευρώ η συνολική ζημιά του Δημοσίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η ζημιά του ΕΦΚΑ από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται περίπου στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπολογίζει τη συνολική ζημία του Δημοσίου από φορολογικές παραβάσεις σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς φέρεται να ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.

Κατά τη δικογραφία, τα χρήματα φέρεται να κατευθύνονταν, μεταξύ άλλων, σε πολυτελή διαβίωση και τζόγο.

Η έρευνα του ελληνικού FBI

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του ελληνικού FBI, η οποία φέρεται να καλύπτει τη δράση του κυκλώματος από το 2013. Σύμφωνα με τις Αρχές, από τότε και τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν τουλάχιστον 29 εταιρείες στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Κατά τη δικογραφία, οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν στα ονόματα προσώπων με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Όταν συσσωρεύονταν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές, οι εταιρείες έκλειναν και φέρεται να δημιουργούνταν νέες με διαφορετική τυπική ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου, ενώ σε δύο αδέλφια επιχειρηματίες αποδίδεται ρόλος στον εντοπισμό και τη στρατολόγηση των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Το ψητοπωλείο στην Καλλιθέα και ρόλος του «Κωλοτούμπα»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ψητοπωλείο στην Καλλιθέα, το οποίο φέρεται να αποτελούσε στέκι γνωστών προσώπων από τον χώρο του θεάματος.

Η εταιρεία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 με κεφάλαιο μόλις 100 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικογραφίας, ως αφανείς εταίροι φέρονται δύο αδέλφια επιχειρηματίες, τα οποία είναι μεταξύ των συγκατηγορουμένων.

Ως μέτοχος και διαχειριστής εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία ο 59χρονος Ι.Κ., γνωστός από τις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο «κωλοτούμπας». Οι Αρχές φέρεται να τον χαρακτηρίζουν «αχυράνθρωπο».

Ο 59χρονος εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 22 εταιρείες, ενώ η σύζυγός του φέρεται να εμφανίζεται σε ακόμη έξι, μεταξύ των οποίων διαφημιστικές επιχειρήσεις και νυχτερινά κέντρα.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η επιλογή προσώπων με περιορισμένη οικονομική επιφάνεια γινόταν ώστε να μην υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα μπορούσαν να εισπραχθούν οι οφειλές.

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, σύμφωνα με τη δικογραφία, προκύπτει ότι ο 59χρονος ενημέρωνε τον Φίλιππο Καμπούρη για ζητήματα που αφορούσαν την εταιρεία του ψητοπωλείου, ενώ φέρεται να λάμβανε χρήματα για τις υπηρεσίες του. Ο Καμπούρης φέρεται επίσης να αναλάμβανε τις δικαστικές εκκρεμότητες που προέκυπταν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι τον Αύγουστο ο Φίλιππος Καμπούρης είχε καταθέσει ενόρκως στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας ότι εργαζόταν στο συγκεκριμένο ψητοπωλείο ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων.

Σύμφωνα με την τότε καταγγελία του, στις 9 Αυγούστου 2026 είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι από υπάλληλο την ώρα που συζητούσε με το προσωπικό για τις άδειες. Μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα του ΛΑΟΣ, ο Καμπούρης είχε χαρακτηρίσει τον δράστη «τζιχαντιστή» και είχε συνδέσει την επίθεση με το γεγονός ότι παρακολουθούσε τις εκπομπές του.

«Είναι οφειλή, όχι απάτη», υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο Φίλιππος Καμπούρης, κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για «σκευωρία», υποστηρίζοντας ότι θα αποδείξει την αθωότητά του.

Ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας, υποστήριξε ότι μια οφειλή προς τον ΕΦΚΑ δεν συνιστά από μόνη της απάτη, καθώς αντίστοιχες οφειλές υπάρχουν σε πολλές επιχειρήσεις και πολίτες.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του σε ορισμένες επιχειρήσεις ήταν απλός υπάλληλος και σε άλλες ενδεχομένως αφανής εταίρος, ενώ οι επιχειρήσεις είχαν πραγματική δραστηριότητα. Για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης υποστήριξε ότι η απόδοσή της δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα αποδειχθεί και στο ακροατήριο.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι η υπεράσπιση δεν είχε λάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή αντίγραφα της δικογραφίας.

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