Παπαθανάσης για Σπίτι μου ΙΙΙ: Δεν αυξάνονται κατά 30% οι τιμές πώλησης των ακινήτων

Για το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙΙ μίλησε σήμερα μεταξύ άλλων αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης στο Action24.

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, οι τιμές πώλησης των ακινήτων δεν αυξάνονται κατά 30% με το Σπίτι μου ΙΙΙ και μέσω αυτού θα δοθεί σε επιπλέον 15.000 πολίτες η δυνατότητα να αγοράσουν κατοικία.

Ο ίδιος υπενθύμισε πως το ηλικιακό όριο για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα ανέβηκε στα 55 έτη από 50 ετών που ήταν στο αντίστοιχο προηγούμενο. «Έχουμε: αύξηση της αξίας της κατοικίας από 250.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, αύξηση του δανείου από 190.000 ευρώ σε 230.000 ευρώ και αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου με τα παιδιά. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια με 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 49.000 ευρώ μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Επομένως είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Και μάλιστα έχουμε διεύρυνση και στην επιφάνεια ακινήτου για οικογένειες που έχουν πάνω από 4 παιδιά. Είναι συν 10 τ.μ. για κάθε παιδί» τόνισε.

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Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2

Ακόμη μίλησε για τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2 . «Θέλω να σας πως ότι τα προγράμματα Σπίτι μου έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 24.000 οικογένειες να αγοράσουν σπίτι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα αλλά ούτε και η Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει αυτό αλλά είναι και ο Έβρος, είναι και η Καλαμάτα, το Αγρίνιο, η Πάτρα κλπ. Εκεί λοιπόν οι οικογένειες έχουν αγοράσει σπίτι και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ότι πλήρωναν ενοίκιο πριν» τόνισαν.

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