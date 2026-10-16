Παπαθανάσης για Σπίτι μου ΙΙΙ: Δεν αυξάνονται κατά 30% οι τιμές πώλησης των ακινήτων

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, διευκρίνισε ότι οι τιμές πώλησης ακινήτων δεν αυξάνονται κατά 30% λόγω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ». Το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε επιπλέον 15.000 πολίτες να αποκτήσουν κατοικία, με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και αυξημένα όρια αξίας κατοικίας και δανείου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι οι τιμές πώλησης των ακινήτων δεν αυξάνονται κατά 30% με το «Σπίτι μου ΙΙΙ» και θα δοθεί σε επιπλέον 15.000 πολίτες η δυνατότητα να αγοράσουν κατοικία. – Το ηλικιακό όριο για την ένταξη στο πρόγραμμα ανέβηκε στα 55 έτη, ενώ αυξήθηκε η αξία της κατοικίας από 250.000€ σε 300.000€ και το δάνειο από 190.000€ σε 230.000€. Επίσης, διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια. – Τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» έχουν ήδη δώσει τη δυνατότητα σε 24.000 οικογένειες να αποκτήσουν σπίτι, πληρώνοντας χαμηλότερη δόση από ότι πλήρωναν ενοίκιο.

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Για το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙΙ μίλησε σήμερα μεταξύ άλλων αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης στο Action24.

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, οι τιμές πώλησης των ακινήτων δεν αυξάνονται κατά 30% με το Σπίτι μου ΙΙΙ και μέσω αυτού θα δοθεί σε επιπλέον 15.000 πολίτες η δυνατότητα να αγοράσουν κατοικία.

Ο ίδιος υπενθύμισε πως το ηλικιακό όριο για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα ανέβηκε στα 55 έτη από 50 ετών που ήταν στο αντίστοιχο προηγούμενο. «Έχουμε: αύξηση της αξίας της κατοικίας από 250.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, αύξηση του δανείου από 190.000 ευρώ σε 230.000 ευρώ και αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου  με τα παιδιά. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια με 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 49.000 ευρώ μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Επομένως είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Και μάλιστα έχουμε διεύρυνση και στην επιφάνεια ακινήτου για οικογένειες που έχουν πάνω από 4 παιδιά. Είναι συν 10 τ.μ. για κάθε παιδί» τόνισε.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2

Ακόμη μίλησε για τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2 . «Θέλω να σας πως ότι τα προγράμματα Σπίτι μου έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 24.000 οικογένειες να αγοράσουν σπίτι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα αλλά ούτε και η Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει αυτό αλλά είναι και ο Έβρος, είναι και η Καλαμάτα, το Αγρίνιο, η Πάτρα κλπ. Εκεί λοιπόν οι οικογένειες έχουν αγοράσει σπίτι και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ότι πλήρωναν ενοίκιο πριν» τόνισαν.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ΒΙΝΤΕΟ

 

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