Ζελένσκι: Κλονισμένος από τις νέες επιθέσεις του Τραμπ – Θα ζητήσει από τους ηγέτες της Ε.Ε. να επαναβεβαιώσουν τη στήριξή τους

Αναζητώντας στήριξη μετά τις νέες σφοδρές βολές που δέχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους συμμάχους να επαναβεβαιώσουν την αλληλεγγύη τους προς το Κίεβο.
Ο Ζελένσκι έφτασε χθες, Πέμπτη, στην πρωτεύουσα του Βελγίου και συναντήθηκε με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για να υπογραμμίσει την επείγουσα ανάγκη ανεφοδιασμού της χώρας του με πυραύλους αναχαίτισης και πυρομαχικά καθώς εντείνονται οι επιθέσεις της Ρωσίας.
I began my visit to Brussels with a meeting with @SecGenNATO Mark Rutte. As always, we are coordinating closely to provide greater protection and security for Ukraine.
Unfortunately, Russia responded to yet another attempt by the American President to reduce the intensity of strikes with new waves of attacks on our energy, residential buildings, and other infrastructure. Over the past few days, there have been several waves of ballistic missile strikes, and attack “shahed” drones are in our skies almost constantly. Since midnight yesterday and up to now, the Russians have already launched around 1,000 drones.
All of these are major challenges, especially against the backdrop of restrictions on Starlink operations in Ukraine, which is why it is so important that defense supplies from NATO partners continue. This is especially true for ballistic missile interceptors and munitions for F-16s. We are working on new air defense packages. Literally every day and every hour, such new packages can save the lives of Ukrainians. We discussed this and other important issues during our meeting. I thank Mark for his support and readiness to help!
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026
Ο Ρούτε από την πλευρά του ζήτησε να εφαρμοστεί η ενεργειακή εκεχειρία, την οποία ανακοίνωσε την Κυριακή ο Τραμπ. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι τη στηρίζει, αλλά το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα συμμορφωθεί.
Κλιμάκωση πληγμάτων
Η Ρωσία έπληξε ξανά την Τετάρτη ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, η οποία απάντησε χθες με την επανάληψη των επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο της Rosneft νοτιοανατολικά της Μόσχας έπειτα από «μια μαζική επίθεση» της Ουκρανίας με drones και πυραύλους.
Χθες το βράδυ ο Τραμπ, που επιρρίπτει στην Ουκρανία την ευθύνη για την άνοδο των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, επέκρινε έντονα τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.
«Πιστεύω ότι είναι ντροπή», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, εκτιμώντας ότι «υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι», τονίζοντας ότι «ο κόσμος χρειάζεται το ντίζελ» και εξηγώντας ότι με τον τρόπο αυτό η Ουκρανία «δεν προσφέρει καλή υπηρεσία στον κόσμο».
Αναφερόμενος συγκεκριμένα στον Ζελένσκι ο Τραμπ δήλωσε «δεν είμαι μεγάλος φαν του Ζελένσκι».
⚡️ Trump blasts Zelenskyy: “He is not a good guy for us to deal with”
In a ten-minute interview aired on Newsmax, the US president launched a scathing attack on the Ukrainian leader.
“He doesn’t want to settle. He says he wants to settle, but he doesn’t. No, I’m not a big fan of Zelensky,” Trump said.
Earlier, WSJ journalists reported that relations between Trump and Zelenskyy had reached their lowest point since the Oval Office clash. And that certainly seems to be the case.
— NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026
«Πιστεύω ότι και οι δύο (σ.σ. ο Ζελένσκι και ο Πούτιν) θα ήθελαν να δουν να τελειώνει (ο πόλεμος), αλλά πιστεύω ότι ο Ζελένσκι είναι πιο δύσκολος στη συνεργασία από τον Πούτιν».
«Δεν είστε μόνοι»
Ο Ουκρανός Πρόεδρος ξεκίνησε να συναντάται ήδη από χθες το απόγευμα με Ευρωπαίους ηγέτες, στους οποίους επανέλαβε την ανάγκη να διατηρηθεί η πίεση στη Μόσχα.
A very substantive meeting with President of France @EmmanuelMacron. We appreciate that France is helping as much as possible to find ways to respond to Russian escalation.
During our meeting, Russia launched yet another vile drone strike on Ukrainian energy infrastructure in Lutsk. There are power outages in the city. Unfortunately, this kind of blatant and vile Russian terror has been taking place almost constantly these days. Russia has demonstratively disregarded the American President’s proposal for an energy ceasefire. And now it is taking advantage of problems with Starlink operations to cause maximum destruction to everything that sustains everyday life.
Emmanuel and I discussed various ways to counter this. In particular, new packages to strengthen our combat aviation will be provided this month. We are also accelerating work on European anti-ballistic defense – FREYJA needs to become operational by the end of the year. I am grateful to Emmanuel – all the weaponry production licenses France promised Ukraine have already been obtained. It is important to implement this promptly at the team level. Thank you, France!
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026
«Όλοι στην Ευρώπη θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και για να γίνει αυτό, χρειάζονται ισχυρά μηνύματα: περισσότερη πραγματική πίεση στη Ρωσία και περισσότερη υποστήριξη στον αμυντικό τομέα για την Ουκρανία», τόνισε.
Σήμερα πρόκειται να έχει συνάντηση εργασίας με τους 27 ηγέτες της ΕΕ.
Είναι «ζωτικής σημασίας» να παρασχεθούν στην Ουκρανία τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του.
J’ai redit ce soir au Président Zelensky notre détermination à nous tenir aux côtés de l’Ukraine et du peuple ukrainien.
Alors que la Russie fait le choix d’escalader parce qu’elle est enlisée sur le front, il est capital que nous donnions collectivement à l’Ukraine tous les moyens nécessaires pour se défendre et pour protéger sa population civile et ses infrastructures.
J’ai également redit notre détermination à continuer de soutenir l’Ukraine dans la recherche d’une paix solide et durable. La France continuera de prendre ses responsabilités.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 15, 2026
«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, αγαπητοί Ουκρανοί φίλοι και πρόεδρε Ζελένσκι: δεν είστε μόνοι», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X.
After my talks with European leaders in Brussels today, I can reassure you, dear Ukrainian friends and President @ZelenskyyUa: YOU ARE NOT ALONE.
— Donald Tusk (@donaldtusk) October 15, 2026
Τις τελευταίες ημέρες το Κίεβο κατήγγειλε ότι δεν ειδοποιήθηκε από τους συμμάχους του για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις, επικαλούμενο κυρίως περιορισμούς στη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τον στρατό του.
Ο Μασκ, ο οποίος, όπως και ο Τραμπ, έχει ζητήσει την αποχώρηση του Ζελένσκι από την προεδρία της Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη ότι τυχόν επιβράδυνση του στρατιωτικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία οφείλεται σε ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης και όχι της SpaceX.
Πηγή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας διαβεβαίωσε χθες ότι «οι εν εξελίξει επιχειρήσεις του Starshield έχουν αποκατασταθεί και συνεχίζονται» και ότι το Κίεβο εργάζεται για να «διευκρινίσει» τους λόγους των «χθεσινών περιορισμών».
Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν «εσκεμμένα», αποκλείοντας το ενδεχόμενο τεχνικών προβλημάτων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ