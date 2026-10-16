Τραμπ: «Ντροπή» οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια – «Πιο δύσκολος στις διαπραγματεύσεις ο Ζελένσκι»

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«Ντροπή» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις νέες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι είναι λιγότερο πρόθυμος να συμβιβαστεί για τον τερματισμό του πολέμου σε σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι και οι δύο θα ήθελαν να δουν τον πόλεμο να τελειώνει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θεωρεί τον Ζελένσκι «πιο δύσκολο στη συνεργασία και στις διαπραγματεύσεις» από τον Πούτιν.