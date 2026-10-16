Τραμπ: «Ντροπή» οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια – «Πιο δύσκολος στις διαπραγματεύσεις ο Ζελένσκι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «ντροπή» τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι αυξάνουν τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Σε συνέντευξή του στο Newsmax, άσκησε κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο θεωρεί «πιο δύσκολο στη συνεργασία και στις διαπραγματεύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου σε σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι είναι λιγότερο πρόθυμος να συμβιβαστεί για τον τερματισμό του πολέμου σε σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Ο Τραμπ θεωρεί τον Ζελένσκι «πιο δύσκολο στη συνεργασία και στις διαπραγματεύσεις» από τον Πούτιν, παρόλο που πιστεύει πως και οι δύο ηγέτες θα ήθελαν να τελειώσει ο πόλεμος.

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«Ντροπή» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις νέες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι είναι λιγότερο πρόθυμος να συμβιβαστεί για τον τερματισμό του πολέμου σε σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι και οι δύο θα ήθελαν να δουν τον πόλεμο να τελειώνει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θεωρεί τον Ζελένσκι «πιο δύσκολο στη συνεργασία και στις διαπραγματεύσεις» από τον Πούτιν.

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