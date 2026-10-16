Γκάμπια: 12 νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες – Άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων

Δώδεκα πτώματα έχουν ανασυρθεί από ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της χώρας. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στην περιοχή του νησιού Τζίνακ, καθώς παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων και οι πλήρεις διαστάσεις της τραγωδίας. Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού, με τις πρόσφατες ενισχύσεις ελέγχων να οδηγούν σε πιο επικίνδυνες διαδρομές από την Γκάμπια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δώδεκα πτώματα έχουν ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες, στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας, σύμφωνα με ενημέρωση του Ερυθρού Σταυρού.
  • Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο σκάφος, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στην περιοχή.
  • Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική προσπαθούν να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού, με την ενίσχυση των ελέγχων να παρατείνει τη διάρκεια του ταξιδιού και να αυξάνει τους κινδύνους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δώδεκα πτώματα έχουν ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες, στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας, σύμφωνα με ενημέρωση του Ερυθρού Σταυρού της χώρας.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο σκάφος.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στην περιοχή ανοικτά του νησιού Τζίνακ, καθώς παραμένουν άγνωστες οι πλήρεις διαστάσεις της τραγωδίας.

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική, κυρίως νέοι, προσπαθούν εδώ και χρόνια να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού, κατευθυνόμενοι κυρίως στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων νησιών, με υπερφορτωμένα πλοιάρια, πολλά από τα οποία είναι σε κακή κατάσταση.

Η πρόσφατη ενίσχυση των ελέγχων στη θάλασσα από τις αρχές της Σενεγάλης, της Μαυριτανίας και του Μαρόκου έχει αναγκάσει τους μετανάστες να αναχωρούν από την Γκάμπια, τη Γουινέα-Μπισάου ή τη Γουινέα, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο τη διάρκεια του ταξιδιού και αυξάνοντας τους κινδύνους.

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