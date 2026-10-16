Γκάμπια: 12 νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες – Άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δώδεκα πτώματα έχουν ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες, στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας, σύμφωνα με ενημέρωση του Ερυθρού Σταυρού της χώρας.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο σκάφος.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στην περιοχή ανοικτά του νησιού Τζίνακ, καθώς παραμένουν άγνωστες οι πλήρεις διαστάσεις της τραγωδίας.

🇬🇲🇬🇲: The Gambia Red Cross Society is responding to a tragic boat incident off the coast of Jinack Kajata in the North Bank Region, involving migrants reportedly attempting to travel via the Atlantic route. GRCS volunteers are supporting the response through the dignified management of human remains and the provision of mental health and psychosocial support to affected community members, while working closely with relevant authorities and response partners. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρώνονται 110.109 δικαιούχοι – Ποιοι βλέπουν χρήματα στον λογαριασμό τους As of 15 October 2026, the GRCS team reported recovering twelve bodies, though the number of people missing remains uncertain, with further updates expected as efforts continue. The Society stands in solidarity with all those affected, reaffirming its commitment to preserving human dignity and alleviating human suffering. (@GambiaRedCross) — David Gatman Nyass (@Gatman180) October 16, 2026

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική, κυρίως νέοι, προσπαθούν εδώ και χρόνια να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού, κατευθυνόμενοι κυρίως στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων νησιών, με υπερφορτωμένα πλοιάρια, πολλά από τα οποία είναι σε κακή κατάσταση.

Η πρόσφατη ενίσχυση των ελέγχων στη θάλασσα από τις αρχές της Σενεγάλης, της Μαυριτανίας και του Μαρόκου έχει αναγκάσει τους μετανάστες να αναχωρούν από την Γκάμπια, τη Γουινέα-Μπισάου ή τη Γουινέα, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο τη διάρκεια του ταξιδιού και αυξάνοντας τους κινδύνους.