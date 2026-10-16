ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον

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Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μπεντ του Όρεγκον, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των δικτύων CNN και CBS, τα οποία επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομία.

Νεκρός εντοπίστηκε και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από επείγουσες κλήσεις για περιστατικό με ένοπλο και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα, αποκλείοντας την περιοχή.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, Σίλα Μίλερ, ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν εξακριβώσει ποιος τον πυροβόλησε, με την ίδια να αναφέρει ότι ενδέχεται να επρόκειτο για περαστικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη ούτε τα κίνητρα της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο, αναζητώντας ενημέρωση για την κατάσταση και την ασφάλεια των παιδιών τους.

Active SHOOTER at Oregon elementary school — cops and paramedics already on scene in force Unverified report from police scanner that shooter NEUTRALIZED, ‘possibly shot by a FATHER at the school’ https://t.co/4JaBWFjwKT — RTBreaking (@RT_Breaking_) October 15, 2026

Το Μπεντ είναι πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, στο κεντρικό Όρεγκον, περίπου 280 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ.

Το δημοτικό σχολείο Silver Rail φιλοξενεί περίπου 450 μαθητές ηλικίας 5 έως 11 ετών και απασχολεί περίπου 40 μέλη προσωπικού.