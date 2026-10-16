Αργεντινή: Σύμβουλος του Μιλέι καταγγέλλει «ισλαμικό αποικισμό» στη Βρετανία και ζητά τα Φόκλαντ

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Νέα ένταση στις σχέσεις Αργεντινής και Βρετανίας προκαλούν οι δηλώσεις του Σαντιάγο Καπούτο, κορυφαίου συμβούλου του Αργεντινού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αποικίζεται από το Ισλάμ» και παρουσίασε την ανάκτηση των Νήσων Φόκλαντ ως αναγκαία κίνηση για την προστασία της Δύσης.

Αφορμή για τις δηλώσεις του αποτέλεσε η εκλογή μουσουλμάνας βουλευτού στο βρετανικό Κοινοβούλιο, ενώ ο ίδιος ο Μιλέι αναδημοσίευσε την επίμαχη ανάρτηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Καπούτο, ο οποίος φέρεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της Αργεντινής για τα Φόκλαντ, συνέδεσε την εκλογή της Σαγκάλ Άμπντι-Ουάλι με μια υποτιθέμενη απειλή ισλαμικής επέκτασης στον Νότιο Ατλαντικό.

Η Άμπντι-Ουάλι, πρώην ανήλικη πρόσφυγας από τη Σομαλία, εξελέγη αυτόν τον μήνα βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στην περιφέρεια Χόλμπορν και Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου, επικρατώντας του επικεφαλής των Πρασίνων, Ζακ Πολάνσκι. Ανέλαβε επισήμως τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα τη Δευτέρα (12/10).

«Η Βρετανία μετατρέπεται σε απειλή για τη Δύση»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Καπούτο ισχυρίστηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο χαρακτήρισε «κοιτίδα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού», αποτελεί πλέον απειλή για τη Δύση.

«Το να βλέπουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποικίζεται από το Ισλάμ δεν αποτελεί μόνο άμεσο κίνδυνο για τη Δύση στο σύνολό της, αλλά και ιστορική τραγωδία για όσους υπερασπιζόμαστε τις ιδέες της ελευθερίας», έγραψε.

Στη συνέχεια συνέδεσε ευθέως τον ισχυρισμό του με την εδαφική διεκδίκηση της Αργεντινής.

«Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Αργεντινή πρέπει να στραφεί αποφασιστικά προς τον Νότιο Ατλαντικό και να ανακτήσει τις Μαλβίνες», ανέφερε, χρησιμοποιώντας την αργεντίνικη ονομασία των Φόκλαντ.

«Η Δύση δεν μπορεί να επιτρέψει τη διείσδυση ενός ισλαμικού κράτους σε αυτή τη σφαίρα επιρροής. Η ανάκτηση των Μαλβίνων δεν είναι απλώς εθνική υπόθεση, είναι υπόθεση ολόκληρης της Δύσης», πρόσθεσε.

Ο σύμβουλος συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφία της Άμπντι-Ουάλι κατά την ορκωμοσία της στο βρετανικό Κοινοβούλιο.

Κάτω από τη φωτογραφία, ο Ισπανός δεξιός δημοσιογράφος Χαβιέρ Νέγκρε σχολίασε ότι μια μουσουλμάνα από τη Σομαλία ορκίστηκε στο Κοράνι, καταλαμβάνοντας την κοινοβουλευτική έδρα που κατείχε προηγουμένως ο Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι «το Ισλάμ αποκτά σταδιακά περισσότερη εξουσία στη χώρα».

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τα Φόκλαντ

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Μπουένος Άιρες και Λονδίνου για την κυριαρχία των Νήσων Φόκλαντ, του βρετανικού υπερπόντιου εδάφους που βρίσκεται περίπου 480 χιλιόμετρα από τις ακτές της Νότιας Αμερικής.

Η κυβέρνηση Μιλέι έχει επιδιώξει την ποινική δίωξη στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη νεοσύστατη πετρελαϊκή βιομηχανία των νησιών, ενώ έχει απειλήσει με μέτρα και τον αλιευτικό τομέα, από τον οποίο εξαρτάται σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας.

Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η πίεση της Αργεντινής έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τον πόλεμο των Φόκλαντ το 1982.

Η σύγκρουση εκείνη ξεκίνησε μετά την εισβολή που διέταξε ο τότε δικτάτορας της Αργεντινής, στρατηγός Λεοπόλδο Γκαλτιέρι, και διήρκεσε 74 ημέρες, καταλήγοντας στην παράδοση των αργεντίνικων δυνάμεων.

Σκοτώθηκαν 649 Αργεντινοί στρατιωτικοί, 255 Βρετανοί στρατιωτικοί και τρεις κάτοικοι των νησιών.

Η απάντηση του Λονδίνου

Αυτή την εβδομάδα, ο Άντι Μπέρναμ επανέλαβε τη βρετανική θέση ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η επιθυμία των περίπου 3.600 κατοίκων των Φόκλαντ να παραμείνουν υπό βρετανική κυριαρχία.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προστατεύσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα νησιά.

Όπως αποκάλυψε ο Guardian, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνθηκε στην Ιντερπόλ, ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι ο διεθνής οργανισμός αστυνομικής συνεργασίας δεν θα ανταποκριθεί θετικά σε αιτήματα σύλληψης προσώπων που εργάζονται στα Φόκλαντ.

Το ζήτημα της κυριαρχίας παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η Αργεντινή διεκδικεί επί δεκαετίες τα νησιά.

Ωστόσο, σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε το 2013, το 99,8% των κατοίκων των Φόκλαντ ψήφισε υπέρ της παραμονής τους ως βρετανικού εδάφους, με μόλις τρεις ψήφους κατά.

Η αναδημοσίευση των δηλώσεων Καπούτο από τον ίδιο τον Μιλέι προσθέτει πλέον μια νέα διάσταση στη διπλωματική αντιπαράθεση, συνδέοντας την πάγια εδαφική διεκδίκηση της Αργεντινής με ισχυρισμούς περί θρησκευτικής και πολιτισμικής απειλής στη Βρετανία.