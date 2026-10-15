Ουκρανία: Νέο ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο με επτά τραυματίες – «Τα τζάμια έπεφταν βροχή, τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν»

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Νέα ρωσική επίθεση με drone έπληξε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου, σήμερα, Πέμπτη, προκαλώντας τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και πυρκαγιά σε αυτοκίνητο. Οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές πανικού, με τζάμια να εκτοξεύονται από το ωστικό κύμα και παιδιά να αναζητούν καταφύγιο μέσα στα σπίτια τους. Το νέο πλήγμα σημειώνεται ενώ η Ρωσία συνεχίζει τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, έχοντας εξαπολύσει κατά τη διάρκεια της νύχτας 580 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ρωσικό drone έπεσε στην περιοχή Πετσέρσκ, στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, κοντά σε πενταώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας ζημιές σε παρακείμενα κτίρια.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων οι τρεις χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Από την έκρηξη υπέστησαν ζημιές οι προσόψεις γειτονικών κτιρίων, ενώ ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της συνοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις καταστροφές μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

«Η πόρτα ξεκόλλησε από τους μεντεσέδες – Παντού υπήρχαν σπασμένα γυαλιά»

Η Ίνα Κοζούμπ, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε στο Kyiv Independent τις στιγμές τρόμου που έζησε όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

«Το ωστικό κύμα ξεκόλλησε την πόρτα της κουζίνας από τους μεντεσέδες και τα τζάμια έπεφταν βροχή», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, μια γειτόνισσά της βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην κουζίνα, όταν η δύναμη της έκρηξης την έριξε στο πάτωμα.

«Μια γειτόνισσα στεκόταν στη μέση της κουζίνας. Το ωστικό κύμα την έριξε κάτω και τραυματίστηκε. Κοιτάξαμε γύρω μας, δεν είχαμε προλάβει καν να συνειδητοποιήσουμε τι είχε συμβεί, και τα πάντα ήταν καλυμμένα με γυαλιά», περιέγραψε.

Η ίδια εξομολογήθηκε ότι αμέσως μετά την επίθεση κατέρρευσε ψυχολογικά.

«Άρχισα να τρέμω ολόκληρη και τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν. Με κυρίευσε ο πανικός», είπε.

«Ο μεγαλύτερος έβγαλε τα παιδιά από το δωμάτιο και προστάτευσε το μικρότερο με το σώμα του»

Ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, ο Ρουσλάν, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένειά του.

Ο ίδιος βρισκόταν στην εργασία του όταν η σύζυγός του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ένα ρωσικό drone είχε πέσει κοντά στο σπίτι τους.

«Μένουμε εδώ. Η γυναίκα μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι το drone έπεσε εδώ. Ήμουν στη δουλειά και έτρεξα αμέσως στο σπίτι», δήλωσε.

Τα παιδιά του βρίσκονταν μέσα στην κατοικία και υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, αντιλήφθηκαν ότι πλησίαζε η επίθεση και προσπάθησαν να προστατευτούν.

«Άκουσαν ότι ερχόταν η επίθεση και πετάχτηκαν στον διάδρομο. Ο μεγαλύτερος τα έβγαλε από το δωμάτιο. Και τότε εκτοξεύτηκαν τα τζάμια. Έριξε το μικρότερο παιδί στο πάτωμα και το σκέπασε με το σώμα του», ανέφερε.

Ο Ρουσλάν συνέδεσε τις ολοένα συχνότερες επιθέσεις με την ανησυχία για τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Υπάρχουν πλέον πάρα πολλές τέτοιες επιθέσεις και λένε ότι αυτό σχετίζεται με το ότι οι Αμερικανοί σταματούν να μας βοηθούν», δήλωσε, μεταφέροντας την εκτίμησή του.

Μαζική ρωσική επίθεση με 580 drones – Αναχαιτίστηκαν τα 536

Το νέο πλήγμα στο Κίεβο σημειώνεται εν μέσω συνεχών ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 580 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπου Shahed και άλλων κατηγοριών, εναντίον ουκρανικών στόχων.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν 536 drones σε 31 διαφορετικές τοποθεσίες.

Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, με πλήγματα όχι μόνο σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και σε εγκαταστάσεις μεταφορών και ενεργειακές υποδομές.

Διαδοχικά χτυπήματα στο Κίεβο – Στο στόχαστρο και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις

Η επίθεση της Πέμπτης ακολούθησε τη μεγάλης κλίμακας ρωσική πυραυλική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας 13 προς 14 Οκτωβρίου.

Τότε, ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι προκάλεσαν καταστροφές σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν και αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι συνεχείς βομβαρδισμοί επιβαρύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον φόβο νέων επιθέσεων, τις καταστροφές στις κατοικίες τους και τα προβλήματα στις βασικές υποδομές της πόλης.

Οι μαρτυρίες από την περιοχή Πετσέρσκ αποτυπώνουν την ανθρώπινη διάσταση των επιδρομών, με οικογένειες να αναγκάζονται να αναζητούν προστασία μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.