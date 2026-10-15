Κρεμλίνο: Ξεκίνησαν οι εξαγωγές ρωσικού ντίζελ – Το Κίεβο απορρίπτει την «ενεργειακή εκεχειρία» με πλήγματα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την έναρξη των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, αν και η Μόσχα επισημαίνει ότι το μέτρο δεν επαρκεί για πλήρη σταθεροποίηση των τιμών λόγω της έντασης στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Μόσχα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει την «ενεργειακή εκεχειρία» που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια.

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Διεθνή Νέα

Κρεμλίνο Ρωσία
Φωτογραφία αρχείου: Evgenia Novozhenina / Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξεκίνησε η διάθεση του ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, προσδοκώντας θετική επίδραση στις τιμές, αν και όχι πλήρη σταθεροποίηση.
  • Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, πλήττοντας ρωσικά διυλιστήρια, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία».
  • Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κίεβο «συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα κατά των εγκαταστάσεων αυτών», ερχόμενο σε σοβαρή αντίθεση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ξεκίνησε η διάθεση του ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Αν και η Μόσχα αναμένει θετική επίδραση στις τιμές, επισημαίνει πως το μέτρο δεν επαρκεί για να διασφαλίσει την πλήρη σταθεροποίησή τους.

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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχει αυτήν την περιόδο ένταση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές λόγω πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η Ρωσία δεν μπορεί να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Η Ουκρανία συνεχίζει τα πλήγματα

Το Κρεμλίνο υποστήριξε επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ, πλήττοντας ρωσικά διυλιστήρια, παρά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

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Το Κίεβο «συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα κατά των εγκαταστάσεων αυτών. Με αυτό τον τρόπο, έρχεται σε σοβαρή αντίθεση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ και των Αμερικανών διαπραγματευτών», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι προσπάθειες αυτές προσκρούουν «στην άρνηση του καθεστώτος του Κιέβου και του Ζελένσκι προσωπικά να δεσμευθούν στην οδό της ειρήνης», πρόσθεσε.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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