Κρεμλίνο: Ξεκίνησαν οι εξαγωγές ρωσικού ντίζελ – Το Κίεβο απορρίπτει την «ενεργειακή εκεχειρία» με πλήγματα

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Ξεκίνησε η διάθεση του ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Αν και η Μόσχα αναμένει θετική επίδραση στις τιμές, επισημαίνει πως το μέτρο δεν επαρκεί για να διασφαλίσει την πλήρη σταθεροποίησή τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχει αυτήν την περιόδο ένταση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές λόγω πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η Ρωσία δεν μπορεί να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Η Ουκρανία συνεχίζει τα πλήγματα

Το Κρεμλίνο υποστήριξε επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ, πλήττοντας ρωσικά διυλιστήρια, παρά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

Το Κίεβο «συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα κατά των εγκαταστάσεων αυτών. Με αυτό τον τρόπο, έρχεται σε σοβαρή αντίθεση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ και των Αμερικανών διαπραγματευτών», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι προσπάθειες αυτές προσκρούουν «στην άρνηση του καθεστώτος του Κιέβου και του Ζελένσκι προσωπικά να δεσμευθούν στην οδό της ειρήνης», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ