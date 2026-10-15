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Τέμπη: Νέα εισαγγελική παραγγελία για επίσπευση των εκταφών

Νέα εισαγγελική παραγγελία, ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, έπειτα από την επιλογή του Ολλανδικού εργαστηρίου Netherlands Forensic Institute (NFI), για τις εξειδικευμένες εξετάσεις. Η παραγγελία αφορά την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το NFI και τον άμεσο προσδιορισμό ημερομηνίας εκταφής, με μέριμνα την ορθή λήψη και διασφάλιση των δειγμάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα εξέλιξη στο μέτωπο των εκταφών για τα Τέμπη, καθώς ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών, έπειτα από την επιλογή του Ολλανδικού εργαστηρίου Netherlands Forensic Institute (NFI).
  • Με νέα εισαγγελική παραγγελία, ζητείται από τους πραγματογνώμονες να προβούν «αμελλητί» σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το Ολλανδικό εργαστήριο. Επίσης, οφείλουν να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής.
  • Κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια της εκταφής, επισημαίνεται να ληφθεί μέριμνα, για την προσήκουσα λήψη των απαιτούμενων δειγμάτων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ταυτοποίησής τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Nέα εξέλιξη στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπαϊωάννου, προς τους διορισθέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών έπειτα από την επιλογή του ολλανδικού εργαστηρίου Netherlands Forensic Institute (NFI), το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική επικοινωνία.

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Υπενθυμίζεται πως τον εντοπισμό του oλλανδικού εργαστηρίου, είχε ανακοινώσει αρχικά ο Παύλος Ασλανίδης, κατά την διάρκεια της κατάθεσής του, στη δίκη, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, πριν από μερικές εβδομάδες.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, με τη νέα εισαγγελική παραγγελία, ζητείται από τους πραγματογνώμονες, να προβούν «αμελλητί» σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας, με το oλλανδικό εργαστήριο, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα ανάληψης των εξετάσεων, τις ειδικότερες επιστημονικές και τεχνικές προϋποθέσεις διενέργειάς τους, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς το είδος, την ποσότητα, τη συλλογή, τη φύλαξη και τη μεταφορά των αναγκαίων δειγμάτων.

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Επιπλέον, σύμφωνα με την παραγγελία οι πραγματογνώμονες, οφείλουν να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια της εκταφής, να ληφθεί μέριμνα για την παρουσία των αναγκαίων προσώπων, την προσήκουσα λήψη των απαιτούμενων δειγμάτων, την ακριβή καταγραφή των σχετικών ενεργειών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ταυτοποίησης των δειγμάτων, σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους επιστημονικούς κανόνες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου, που θα διενεργήσει τις εξετάσεις.

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