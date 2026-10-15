Σακελλαρίδης στον Realfm 97,8: Πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας – Να υπερβούμε διαφωνίες και διχασμούς του παρελθόντος

Για την πολυδιάσπαση στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς και το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς μίλησε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Είναι πρόβλημα μεγάλο η πολυδιάσπαση. Αυτός ο κατακερματισμός που υπάρχει στον χώρο της Αριστεράς, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο όμως είναι να μπορέσει να υπερβεί αυτή την πολυδιάσπαση επί τη βάσει κάποιων προγραμματικών πολιτικών συμφωνιών, αν αυτές μπορούν, και εφόσον αυτές, μπορούν να υπάρχουν» είπε αρχικά ο κ. Σακελλαρίδης.

«Ο κ. Τσίπρας έβγαλε δεξί φλας»

Εξηγώντας γιατί η Νέα Αριστερά δεν μπορεί να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ, είπε: «Ο κ. Τσίπρας και η ΕΛΑΣ έχουν πλέον ξεκάθαρα κάνει μια στρατηγική επιλογή, να απομακρυνθούν από την αριστερά. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε ότι θα βγάλει δεξί φλας, το έκανε πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε, με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολεύεται ακόμα και να διαφοροποιηθεί από πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή εμένα, στην εκφώνηση των οικονομικών θέσεων στη Θεσσαλονίκη που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο σεβασμός στον δημοσιονομικό χώρο που αφήνει η πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που είπε, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεσμεύει και τον ίδιο, ότι θα εφαρμόσει μια πολιτική πάνω-κάτω ίδια, με τις πολιτικές προτεραιότητες του κ. Μητσοτάκη».

Τι είπε για την κόντρα ΠΑΣΟΚ -ΕΛΑΣ

«Αυτή τη στιγμή αυτό που στην πραγματικότητα αφορά περισσότερο την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ είναι η διεκδίκηση και η επικυριαχία στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ποιος θα είναι δεύτερος. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα, με μια έτσι τοξική αντιπαράθεση και από τα δύο κόμματα, τα οποία στην πραγματικότητα κάνουν και έναν κόσμο, ο οποίος καλόπιστα σκέφτεται ότι θέλει να στηρίξει προοδευτικές λύσεις απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να στέκεται αμήχανος και να μην ξέρει πώς να αντιδράσει», τόνισε, σημειώνοντας ότι και στον ίδιο δημιουργεί μία αμηχανία αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων.

«Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των διακηρυγμένων τους στόχων που είναι η πολιτική αλλαγή και αυτού που στην πραγματικότητα επιθυμούν, να βγουν δεύτεροι. Αν ήθελαν πραγματικά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα πολιτικής αλλαγής, νομίζω ότι και τα δύο αυτά πολιτικά κόμματα – δεν έχουν πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές- θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια άλλη συνθήκη στο πολιτικό σύστημα» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν είναι ζήτημα προσωπικών αρχηγικών εγωισμών το γεγονός της μη συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ, εκτίμησε: «Μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και οι διαφορετικές ιστορικότητες των δύο αυτών χώρων, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και βλέπει ότι υπάρχει μια διαμάχη η οποία είναι πολύ μακρινή σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δηλαδή σε μια συνθήκη τέτοιας ακρίβειας, τέτοιας ενεργειακής κρίσης, είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να τσακώνονται για το ποιος τέλος πάντων έχει μεγαλύτερες προοπτικές απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Χρειάζεται ισχυρή Αριστερά στη Βουλή»

Όσον αφορά στην πιθανότητα προσέγγισης και διαλόγου με το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε: «Για εμάς ως Νέα Αριστερά το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς, όχι απλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Δηλαδή, με τις πολιτικές οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες και αυτό κατά την άποψή μας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, οι οποίες έχουν συνολικότερη στροφή προς τα δεξιά. Επομένως χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, ενίσχυση των δυνάμεων της Αριστεράς. Χρειάζεται μια Αριστερά η οποία να είναι ισχυρή και στη βουλή και στην κοινωνία, που θα δίνει μάχη απέναντι στο καρτέλ ενέργειας, θα δίνει μάχη απέναντι στα funds και στους πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών, θα δίνει μάχη για να πέσουν τα ενοίκια και για να μπει πλαφόν στα ενοίκια, θα δίνει μάχη για να μειωθούν οι εξοπλισμοί έτσι ώστε να δίνονται περισσότερα χρήματα στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι μια αριστερή πολιτική συνεκτική. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΕΛΑΣ δεν έχουν αυτή την αντίληψη στον πυρήνα της πολιτικής τους».

«Δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή που θα εφάρμοζε ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, με διαφορετικές αποχρώσεις όμως εντάσσονται σε μια συνολικότερη προσπάθεια διαχείρισης μιας ανασφάλειας, μιας καθημερινότητας η οποία στην πραγματικότητα θα οδηγεί τους πολίτες να τελειώνει ο μισθός τους πριν τελειώνει ο μήνας. Επομένως Αριστερά» συμπλήρωσε.

«Χρειάζεται να υπερβούμε διαφωνίες»

Σχετικά με την έλλειψη συνεννόησης στην Αριστερά, τόνισε: «Χρειάζεται να υπερβούμε διαφωνίες και διχασμούς του παρελθόντος έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει ισχυρή Αριστερά στη βουλή και στην κοινωνία, και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο νιώθουμε την ανάγκη να το απευθύνουμε στους πολιτικούς χώρους με τους οποίους μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συμφωνίες, που μπορούμε να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας, με τη συνθήκη της αντιμετώπισης της ακρίβειας και της αντιμετώπισης των ολιγοπωλίων. Θεωρούμε ότι οι δυνάμεις της Αριστεράς μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν μια κοινή δράση, να κάνουν διάλογο και γιατί όχι, να υπάρχει και μια κοινή πολιτική έκφραση στις εκλογές. Προφανώς αυτά τα ζητήματα δεν είναι εύκολα».

Τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ

Για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Σακελλαρίδης είπε συγκεκριμένα: «Προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε σχέση με το γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή τη σημερινή κρίση αξιοπιστίας της Αριστεράς, όπου η Αριστερά έχει καλές θέσεις, έχει σοβαρές θέσεις που απαντάνε στα προβλήματα της κοινωνίας, όμως δυστυχώς ο κόσμος δεν μας ακούει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα αξιοπιστίας και αυτή η αξιοπιστία φαίνεται ότι απωλέστηκε από την Αριστερά για συγκεκριμένους λόγους τα τελευταία χρόνια».

Ερωτηθείς εάν η απώλεια αξιοπιστίας συνδέεται με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα, απάντησε: «Δεν θα έλεγα με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα πιο πολύ, όσο κυρίως με αυτά που ακολούθησαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Ως Νέα Αριστερά έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούσαν και την κυβερνητική περίοδο, αλλά θα μπορούσα να σας πω ότι αυτό που ακολούθησε μετά, και το 2019-2023 ως στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως και από το 2023 και μετά, την περίοδο Κασσελάκη, ήταν ζητήματα τα οποία πλήγωσαν ανεπανόρθωτα την Αριστερά σήμερα, με αποτέλεσμα πολύς κόσμος να λέει ότι κι εσείς είστε μία από τα ίδια, και βλέπουμε μία τοξικότητα η οποία είχε αναδειχθεί και συνεχίζει και αναπαράγεται. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπερβούμε όλα αυτά τα ζητήματα, να κάνουμε μια νέα αρχή, να πιάσουμε τον νήμα ξανά από την αρχή».

«Θεωρώ ότι όλοι και όλες θα συναισθανθούμε τις ευθύνες μας»

Με αφορμή και τη συνέντευξη του επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη στον Realfm, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, είπε: «Θεωρούμε πρώτα απ’ όλα ότι είμαστε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει τη δική του προστιθέμενη πολιτική αξία, δηλαδή είμαστε ένα κόμμα το οποίο λέει τα πράγματα με το όνομα τους και για τα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας και την αντίθεσή μας στον κάθετο διάδρομο και το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, και στα ζητήματα που αφορούν τους αμυντικούς εξοπλισμούς και στα ζητήματα που αφορούν τα καρτέλ. Δηλαδή, λέμε πράγματα τα οποία άλλα κόμματα δεν τα λένε με τέτοια παρρησία. Αυτό που θεωρούμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της οικολογίας. Δηλαδή όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και αν λένε αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλουν να κάνουν αυτό το διάλογο, υπάρχει ένα ζήτημα ευθύνης της Αριστεράς να υπάρχει αυτός ο διάλογος, η κοινή δράση και η ενότητα, έτσι ώστε να μπορούμε τα επόμενα χρόνια, τα οποία φαίνονται ακόμη δυσκολότερα, να υπάρχει πραγματική Αριστερά η οποία να δώσει αυτές τις μάχες».

«Η Αριστερά σε αυτή τη συνθήκη του παγκόσμιου ανορθολογισμού, της ανόδου του συντηρητισμού και της παγκόσμιας ακροδεξιάς, φαντάζει ως δύναμη ορθού λόγου. Σε μια συνθήκη όπου οι ανισότητες, η οικολογική καταστροφή, ο πόλεμος φαντάζουν ως κανονικότητα, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πολιτική δύναμη που να λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι κανονικά. Εμείς θέλουμε να συνεννοηθούμε. Θεωρούμε ότι και οι υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία τέτοιας συνεννόησης γιατί οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θεωρώ ότι σε αυτή τη συνθήκη όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και υπάρχει και ένα ιστορικό επείγον, όλοι και όλες θα συναισθανθούμε τις ευθύνες μας και θα καταφέρουμε να δώσουμε τη μάχη με ενότητα, για να υπάρχει ισχυρή Αριστερά την επόμενη μέρα στη Βουλή και στην κοινωνία. Ως Νέα Αριστερά αυτό θεωρούμε ότι είναι το χρέος μας να κάνουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, με τις μικρές μας μεν δυνάμεις, αλλά τουλάχιστον με αξιοπρέπεια στον λόγο και στις θέσεις. Εμείς λέμε στον κόσμο να στηρίξει τη Νέα Αριστερά για να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα όλες αυτές τις συνθήκες», κατέληξε ο κ. Σακελλαρίδης.