Αλεξανδρούπολη: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων

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Προανάκριση διενεργείται για σορό ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων, της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026 περίπου στις 09:00.

Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Η πυρκαγιά είχε κατασβεσθεί πριν φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Κατά τον έλεγχο στην οικία υπήρχαν εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς και εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Ε.Ε.) Έβρου.