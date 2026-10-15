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Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο από τις επιδοτήσεις – Σε ποιες περιοχές θα φτάσει τα 1,70 ευρώ το λίτρο

Η τροφοδοσία των πρατηρίων με πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά σήμερα Πέμπτη, με τις πρώτες παραγγελίες των καταναλωτών να εξυπηρετούνται από αύριο Παρασκευή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο, μειώνοντας τη μέση τιμή στα 1,55 ευρώ και στα 1,35 ευρώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.

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Οικονομία

πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξεκινά σήμερα Πέμπτη η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων με πετρέλαιο θέρμανσης και ουσιαστικά από αύριο Παρασκευή θα ξεκινήσουν να εξυπηρετούνται οι πρώτες παραγγελίες.
  • Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο, 20 λεπτά από το κράτος και άλλα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια. Έτσι σήμερα Πέμπτη η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 1,55 ευρώ ανά λίτρο.
  • Για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, η τιμή θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο στο 1,35 ευρώ το λίτρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ξεκινά σήμερα Πέμπτη η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων με πετρέλαιο θέρμανσης και ουσιαστικά από αύριο Παρασκευή θα ξεκινήσουν να εξυπηρετούνται οι πρώτες παραγγελίες που έχουν κάνει ή θα κάνουν οι καταναλωτές.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και από το Περιβάλλοντος και Ενέργειας η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο 20 λεπτά από το κράτος και άλλα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια. Επίσης ανακοινώθηκε 20 επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια ενώ η αμόλυβδη βενζίνη επιδοτείται από το κράτος με 10 λεπτά ανά λίτρο.

Έτσι σήμερα Πέμπτη η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 1,55 ευρώ ανά λίτρο ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης η τιμή θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Σημειώνεται ότι χωρίς επιδότηση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα έφτανε στο 1,95 ευρώ το λίτρο.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

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