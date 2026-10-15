Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο από τις επιδοτήσεις – Σε ποιες περιοχές θα φτάσει τα 1,70 ευρώ το λίτρο

Ξεκινά σήμερα Πέμπτη η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων με πετρέλαιο θέρμανσης και ουσιαστικά από αύριο Παρασκευή θα ξεκινήσουν να εξυπηρετούνται οι πρώτες παραγγελίες που έχουν κάνει ή θα κάνουν οι καταναλωτές.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και από το Περιβάλλοντος και Ενέργειας η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο 20 λεπτά από το κράτος και άλλα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια. Επίσης ανακοινώθηκε 20 επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια ενώ η αμόλυβδη βενζίνη επιδοτείται από το κράτος με 10 λεπτά ανά λίτρο.

Έτσι σήμερα Πέμπτη η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 1,55 ευρώ ανά λίτρο ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης η τιμή θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Σημειώνεται ότι χωρίς επιδότηση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα έφτανε στο 1,95 ευρώ το λίτρο.

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