Ηράκλειο: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές δημοτικού βγήκε από το δρόμο και έπεσε στα πλάγια

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στο Ηράκλειο, στην οδό Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Μαλεβιζίου όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές δημοτικού με προορισμό το σχολείο στο Γάζι, έπεσε στο πρανές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει κάποια κλαδιά με αποτέλεσμα να κινηθεί στην άκρη του δρόμου και το λεωφορείο να πέσει στο πλάι.

Ασφαλείς όλοι οι μαθητές

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης είναι ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και τα παιδιά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο σχολείο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και η Αστυνομία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: