Πάτρα: «Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι σε 42 κέντρα αισθητικής – Μόνο τα 20 έχουν την απαιτούμενη αδειοδότηση

Έντονο προβληματισμό προκαλύπτουν οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, γύρω από τη λειτουργία κέντρων αισθητικής και την παροχή υπηρεσιών που ενδέχεται να υπερβαίνουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας στον συγκεκριμένο κλάδο. Στην Πάτρα, οι έλεγχοι έφεραν στο φως παρατυπίες σε 42 κέντρα αισθητικής, όπου, σύμφωνα με τις σχετικές διαπιστώσεις, φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, ενώ συστάσεις έγιναν και σε πέντε ιατρεία για παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις.

Οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της νομιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της προστασίας των πολιτών και της ανάγκης σαφούς διαχωρισμού μεταξύ αισθητικών και ιατρικών πράξεων. Παράλληλα, αναδεικνύουν την ανάγκη για εντατικότερους ελέγχους, ουσιαστική εποπτεία και θεσμικές παρεμβάσεις, με τους συλλόγους του κλάδου να ζητούν τη δημιουργία μητρώων αισθητικών και εργαστηρίων αισθητικής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το τι επιτρέπεται να παρέχεται σε ένα νόμιμο εργαστήριο αισθητικής, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν όταν οι υπηρεσίες προσφέρονται από μη καταρτισμένα άτομα.

Συγκεκριμένα παρατυπίες σε 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, καθώς σε χώρους που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αδειοδότηση φέρεται να γίνονταν ιατρικές πράξεις. Παράλληλα, συστάσεις έγιναν σε πέντε ιατρεία για παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Αισθητικών Δυτικής Ελλάδας, Ηλέκτρα Γιαννούλη, ανέφερε ότι στην Πάτρα, λειτουργούν 20 νόμιμα εργαστήρια αισθητικής. Όπως εξήγησε, για τη νόμιμη λειτουργία τους απαιτείται άδεια από το Υγειονομικό της Περιφέρειας, ενώ πολλά σημεία που διαφημίζουν υπηρεσίες ομορφιάς δεν έχουν, όπως είπε, την απαιτούμενη άδεια.

Οι έλεγχοι εντάθηκαν έπειτα από αίτημα του εισαγγελέα προς τον Ιατρικό Σύλλογο, στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, οι σχετικές διαπιστώσεις και καταγγελίες έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές.

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται σε νόμιμα εργαστήρια αισθητικής

Η κα Γιαννούλη, ανέφερε ότι στα εργαστήρια αισθητικής μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες όπως ο βαθύς καθαρισμός προσώπου, η μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, η αποτρίχωση με λέιζερ, το μασάζ, το μακιγιάζ και θεραπείες σώματος. Όπως σημείωσε, απαιτείται σχετική κατάρτιση, καθώς οι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζουν ανατομία, φυσιολογία και στοιχεία δερματολογίας.

Η αισθητική κοσμετολογία, όπως υπογράμμισε, είναι επάγγελμα υγείας και η παροχή υπηρεσιών από μη καταρτισμένα άτομα μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, όπως εγκαύματα, μώλωπες ή μολύνσεις.

Η πρόεδρος του Συλλόγου, διευκρίνισε ότι οι ίδιοι οι σύλλογοι δεν διαθέτουν ελεγκτικό μηχανισμό. Μπορούν, ωστόσο, να παραπέμπουν στην Περιφέρεια χώρους που εντοπίζουν, ώστε να ελέγχεται αν έχουν νόμιμη άδεια. Όπως είπε, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και τα ευρήματα ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το αίτημα για μητρώο αισθητικών και εργαστηρίων

Μεταξύ των αιτημάτων των συλλόγων αισθητικής κοσμετολογίας προς την Πολιτεία, είναι η δημιουργία μητρώου αισθητικών και μητρώου εργαστηρίων αισθητικής. Ζητούν επίσης τη συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του υπουργείου Υγείας, η οποία θα εξετάσει τον προσδιορισμό των ιατρικών και μη ιατρικών πράξεων.