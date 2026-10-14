Πάτρα: Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε φάκελος για 42 κέντρα αισθητικής – Έλεγχοι και σε 5 ιατρεία

Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές παρεμβάσεις, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, σε πέντε ιατρεία, εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις.

Σύμφωνα με πηγές, η διερεύνηση βασίστηκε σε δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες και καταγγελίες. Ο Ιατρικός Σύλλογος, ανακοίνωσε ότι το τελικό πόρισμα κατατέθηκε στις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν τυχόν παραβάσεις.

Η καταγραφή έγινε, μεταξύ άλλων, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και βάσει της διαφημιστικής προβολής των επιχειρήσεων. Όπως διευκρίνισε η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στην ΕΡΤ, οι 42 περιπτώσεις τίθενται προς έλεγχο και δεν συνεπάγεται ότι έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις σε όλες.

Τι ισχύει για τις ενέσιμες εφαρμογές

Η κα Μαστοράκου, υπογράμμισε ότι οι ενέσιμες αισθητικές εφαρμογές αποτελούν ιατρικές πράξεις και πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλους γιατρούς, σε νόμιμα αδειοδοτημένα ιατρεία και με πιστοποιημένα προϊόντα. Η επισήμανση αφορά, μεταξύ άλλων, σε εφαρμογές Botox και υαλουρονικού οξέος.

Ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρθηκε επίσης στον θεραπευτικό βελονισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, ασκείται από γιατρούς με την απαιτούμενη εκπαίδευση. Για τον βιοσυντονισμό επισημαίνει ότι δεν αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο.

Οι ενέσιμες εφαρμογές και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στις ενέσιμες αισθητικές εφαρμογές, επισημαίνοντας ότι η διενέργειά τους διέπεται από συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και προϋποθέτει τις προβλεπόμενες ιατρικές ειδικότητες και την κατάλληλη αδειοδότηση.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιος πραγματοποιεί την εκάστοτε πράξη, ποιο υλικό χρησιμοποιείται και σε ποια δοσολογία. Η ταυτοποίηση των ουσιών είναι κρίσιμη, καθώς σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, παρενεργειών ή παραμορφώσεων, ο θεράπων ιατρός πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς έχει εγχυθεί στον οργανισμό του ασθενούς.

«Πρέπει να υπάρχει αδειοδοτημένο ιατρείο από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και πρέπει ο πολίτης να αναζητήσει την πιστοποίηση του υλικού που μπαίνει στον οργανισμό του. Πρέπει να υπάρχει barcode. Πρέπει να ξέρει την ουσία και τη δοσολογία, διότι σε περίπτωση παρενεργειών, παραμορφώσεων, αλλεργιών θα πρέπει ο θεράπων γιατρός να γνωρίζει τι ακριβώς υλικό έχει μπει στο σώμα του. Υπήρχαν αναφορές από την Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων που έχουμε στο Ιατρικό μας Σύλλογο, γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι, δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχουν αναφορές λοιπόν, για εγχύσεις υλικών μέσα από διάφορες σύριγγες που είναι αγνώστου ταυτότητας και αγνώστου ποιότητας, όπου υπήρχαν παραμορφώσεις και δεν μπορούσαν οι γιατροί να καταλάβουν ακριβώς τι υλικό είχε χρησιμοποιηθεί» είπε χαρακτηριστικά η κα Μαστοράκου.

Μεικτοί έλεγχοι και νομοθετικά κενά

Η κα Μαστοράκου υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συντονισμό μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, καθώς οι αρμοδιότητες δεν ανήκουν σε έναν μόνο φορέα. Όπως διευκρίνισε ότι:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αρμόδια μόνο για τα κέντρα αισθητικής, όχι για τα λοιπά. Άρα, πρέπει να συνδυαστούν: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι Αστυνομικές Αρχές, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υπάρχουν μεικτές Επιτροπές».

«Έχουμε κάνει και μία δέσμη προτάσεων προς το Υπουργείο σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Το τι δηλαδή, χρειάζεται ώστε να υπάρχει καταρχήν ένα μητρώο του τί, ποιες ειδικότητες, ποια μηχανήματα υπάρχουν, ώστε να μπορούμε να καταγράψουμε ποια είναι η διαβάθμιση αυτών των παραβάσεων, ποιες είναι οι κυρώσεις και ποιες είναι οι επιτροπές που θα διενεργούσαν το τον έλεγχο. Υπάρχουν νομοθετικά κενά τα οποία πρέπει αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αναλάβει ώστε να μπει μία τάξη σε όλη αυτή την ασυδοσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο», υπογράμμισε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της η Άννα Μαστοράκου.