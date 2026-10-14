Μάκης Βορίδης: «Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός» – Τι είπε για Σαμαρά, ενεργειακή κρίση και ΗΠΑ

Την πεποίθηση ότι η επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή, παρά τις δυσκολίες που αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, εξέφρασε ο Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στις προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, αλλά και στην κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Κάθετο Διάδρομο. Δεν παρέλειψε, τέλος, να αναφερθεί στις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνητικές επιτυχίες δεν σημαίνουν πως έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα.

Μιλώντας στην εκπομπή NewsRoom του ΕΡΤnews, ο Μάκης Βορίδης, τοποθετήθηκε αναλυτικά στα ζητήματα της επικαιρότητας, αναπτύσσοντας τις θέσεις του για την οικονομία, τις εκλογικές προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας και τις διεθνείς σχέσεις.

Τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Αναφερόμενος στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο Μάκης Βορίδης, υποστήριξε «ότι η κυβερνητική παρέμβαση περιλαμβάνει τη συγκράτηση των τιμών, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και τη συνέχιση της επιδότησης στη βενζίνη».

Όπως τόνισε, η συγκράτηση των τιμών αναμένεται να απορροφήσει τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί από τον Απρίλιο, εκτιμώντας ότι η τελική τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από τα επίπεδα που είχαν αρχικά υπολογιστεί. Παράλληλα, επισήμανε ότι τα διυλιστήρια έχουν απορροφήσει κόστος περίπου 100 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη μη οριζόντια μείωση των έμμεσων φόρων, ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να σχεδιάζονται με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, δίνοντας προτεραιότητα στις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Τι είναι καλύτερο από τα δύο; Τι είναι πιο αποτελεσματικό; Τι είναι πιο κοινωνικά δίκαιο; Το στοχευμένο ή το οριζόντιο;», διερωτήθηκε, υπερασπιζόμενος την επιλογή των στοχευμένων παρεμβάσεων.

«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός»

Στις εκλογικές προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Μάκης Βορίδης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος, παρά την απόσταση από τα ποσοστά που απαιτούνται σήμερα για την επίτευξή της.

«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Δεν λέω ότι τον πιάσαμε. Λέω ότι είναι εφικτός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι οι χαμηλότερες μετρήσεις για τη Νέα Δημοκρατία κινούνται μεταξύ 27% και 29%, ενώ οι υψηλότερες μεταξύ 30% και 31%. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τον Οκτώβριο του 2022 οι δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν χαμηλότερα ποσοστά για το κυβερνών κόμμα από εκείνα που τελικά συγκέντρωσε στις εκλογές του 2023, όταν έλαβε περίπου 41%.

Ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και δεν συνιστά άρνηση συνεργασιών, υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή του κόμματος σε κυβερνήσεις συνεργασίας στο παρελθόν.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσαφηνίσουν τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών, τονίζοντας «ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιες επιλογές υπάρχουν για τον σχηματισμό κυβέρνησης».

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μάκης Βορίδης στην κριτική που ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στην κυβέρνηση, κυρίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ερωτηθείς αν η στάση του κ. Σαμαρά δυσκολεύει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, να πετύχει την αυτοδυναμία, απάντησε «Χωρίς αμφιβολία», αναγνωρίζοντας ότι οι επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού επηρεάζουν τον εκλογικό στόχο του κυβερνώντος κόμματος.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για την απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους, υπενθυμίζοντας ότι είχε διατελέσει υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά, καθώς και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

«Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχουμε συνεργαστεί και έχουμε υπηρετήσει κοινές αξίες και κοινή κατεύθυνση. Άρα είναι εξαιρετικά στενάχωρο το να βρισκόμαστε σε απόσταση σήμερα», ανέφερε.

Ωστόσο, διαφώνησε με την κριτική του Αντώνη Σαμαρά στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, την οποία χαρακτήρισε ισχυρό σημείο της κυβερνητικής πολιτικής. Ως παραδείγματα επικαλέστηκε την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο και τις πρωτοβουλίες για την ενεργειακή αξιοποίηση των θαλάσσιων περιοχών.

Για Γκιλφόιλ και Κάθετο Διάδρομο

Στο πεδίο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε στην απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβειρας, επισημαίνοντας ότι η επιλογή των πρέσβεων αποτελεί αρμοδιότητα του προέδρου των ΗΠΑ.

«Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι θεσμικά και σοβαρά και σωστά να σεβόμαστε την όποια επιλογή», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ελληνική πλευρά οφείλει να αποφεύγει τις εικασίες σχετικά με τους λόγους μιας τέτοιας απόφασης», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, προτεραιότητα για την Ελλάδα παραμένει η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της χώρας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον Κάθετο Διάδρομο, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξή του συνδέεται τόσο με την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης όσο και με την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

«Οι επιτυχίες δεν σημαίνουν ότι βρισκόμαστε σε καθεστώς παραδείσου»

Τέλος, ο Μάκης Βορίδης, τοποθετήθηκε για τις επικρίσεις σχετικά με αλαζονικές συμπεριφορές και άστοχες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, επισημαίνοντας, ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τις πολιτικές τοποθετήσεις συχνά γίνεται υπερβολικά αυστηρή.

Όπως ανέφερε, η αλαζονεία στην άσκηση της εξουσίας συνδέεται κυρίως με την αδυναμία αναγνώρισης των δυσκολιών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τμήματα της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σημείωσε ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις του διακρίνει μέριμνα για τους πολίτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

«Οι αναμφισβήτητες επιτυχίες της κυβέρνησης δεν σημαίνει ότι πλέον βρισκόμαστε σε καθεστώς παραδείσου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και προβλήματα που απαιτούν περαιτέρω προσπάθεια», υπογράμμισε ο κ. Βορίδης.