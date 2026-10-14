Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για τουλάχιστον 1.000 ανέργους – Πότε θα «τρέξει» και ποιους θα αφορά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σύντομα αναμένεται να«τρέξει» ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για χιλιάδες ανέργους της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις με την πρώτη να αφορά σε 1.000 άτομα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας που θα προσλάβουν εργαζόμενους με καθεστώς τηλεργασίας που θα διαμένουν σε ορεινές και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος αναμένεται να εκδοθεί και να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2026 από τα αρμόδια υπουργεία, όπως γνωστοποιεί ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκος Μηλαπίδης μιλώντας στο enikonomia.gr

Oι δύο φάσεις του προγράμματος

Σύμφωνα με τον κ. Μηλαπίδη, το πρόγραμμα αυτό θα διακρίνεται σε δύο φάσεις: Η πρώτη θα αφορά σε περίπου 40 δήμους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας που θα επιλεγούν μέσω ενός μητρώου που θα δημιουργηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών και προβλέπεται να απασχοληθούν 1.000 εργαζόμενοι.

Η δεύτερη θα αφορά σε περίπου 80 δήμους, όπου ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθεί μέσω του προγράμματος δεν έχει καθοριστεί ακόμα.

Η διάρκεια και ο τρόπος αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr