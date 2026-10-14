Τροχαίο στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αγέλη αγριογούρουνων – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, όταν αγέλη αγριογούρουνων επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ένα ΙΧ αυτοκίνητο να συγκρουστεί με τα ζώα. Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός του οδηγού, ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές, αναδεικνύοντας τους κινδύνους από την εμφάνιση άγριων ζώων στο οδικό δίκτυο.

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Εθνική οδός Λαμίας/Τρικάλων-αγριογούρουνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με αγέλη αγριογούρουνων. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του χωριού Πηνειάδα, με την αιφνίδια εμφάνιση της αγέλης να οδηγεί στη σύγκρουση. Οι εικόνες από το σημείο, αναδεικνύουν τους κινδύνους όταν άγρια ζώα διασχίζουν δρόμους, με αυξημένη κυκλοφορία.
  • Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εμφάνισης αγριογούρουνων στο οδικό δίκτυο. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να μειώνουν την ταχύτητά τους σε σημεία πιθανής διέλευσης άγριων ζώων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/10) στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, όταν αγέλη αγριογούρουνων επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ένα ΙΧ αυτοκίνητο να συγκρουστεί με τα ζώα. Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του χωριού Πηνειάδα, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιφνίδια εμφάνιση της αγέλης στον δρόμο είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση με το διερχόμενο αυτοκίνητο, χωρίς να είναι δυνατή η αποφυγή του ατυχήματος.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκε.

Οι εικόνες από το σημείο που έχουν καταγραφεί στο βίντεο του onlarissa.gr, αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με αγριογούρουνα να βρίσκονται πεσμένα στο οδόστρωμα.

Δείτε το βίντεο από το περιστατικό:

Αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εμφάνισης αγριογούρουνων στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι δρόμοι γειτνιάζουν με φυσικούς βιότοπους. Η παρουσία τους μπορεί να αιφνιδιάσει ακόμη και τους πιο προσεκτικούς οδηγούς, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, να μειώνουν την ταχύτητά τους σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα διέλευσης άγριων ζώων και να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη σοβαρότερο ατύχημα.

 

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