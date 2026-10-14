Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα: Τα σενάρια για τους υποψήφιους διαδόχους της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζος Χακ αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση της πρεσβείας στην Αθήνα, ενώ η παραίτηση δεν αναμένεται να επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η επιλογή νέου πρέσβη αναμένεται να είναι πολιτική, με ονόματα όπως ο Γκας Μπιλιράκης και ο Τζον Τζορτζ να ακούγονται.

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Διεθνή Νέα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Μητροπολιτικό Κολλέγιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπέβαλε την παραίτησή της από το αξίωμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Τη διοίκηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει προσωρινά ο έμπειρος διπλωμάτης Τζος Χακ. Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι «η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πρόκειται να επηρεάσει στο παραμικρό το εύρος και το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».
  • Η επιλογή νέου πρέσβη αναμένεται να κινηθεί σε πολιτικό επίπεδο, με τους Ελληνοαμερικανούς Γκας Μπιλιράκη και Τζον Τζορτζ να θεωρούνται μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων.

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Καταιγιστικές είναι από χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, οι εξελίξεις στη διπλωματική εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπέβαλε την παραίτησή της από το αξίωμα της πρέσβειρας, με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα X.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το παρασκήνιο της αποπομπής της από τον Τραμπ – Τα δημοσιεύματα, οι αντιδράσεις και η πίεση στον Λευκό Οίκο

Της παραίτησης είχε προηγηθεί η επίσημη αποκάλυψη από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της ζήτησε να αποχωρήσει από τη θέση της.

«Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί. Έχει υπάρξει ένα υπέροχο στοιχείο για την ομάδα μας και της ευχόμαστε καλή τύχη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέιτι Ζακαράια.


Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αθήνα έρχεται να προστεθεί στο ήδη μεγάλο κύμα κενών θέσεων που εξασθενεί την εκπροσώπηση των ΗΠΑ διεθνώς, όπως επισημαίνει το The Conversation.


Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων των ΗΠΑ (AFSA) που επικαλείται ο ιστότοπος, από τις 196 συνολικά θέσεις Αμερικανών πρεσβευτών στον κόσμο, οι 93 παραμένουν αυτή τη στιγμή κενές, συμπεριλαμβανομένων των διορισμών σε διεθνείς οργανισμούς.

Τα μεγαλύτερα κενά συγκεντρώνονται κυρίως σε χώρες της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Στο μεσοδιάστημα που ακολουθεί και μέχρι ο Λευκός Οίκος να καταλήξει στον οριστικό διάδοχο που θα αναλάβει τα ηνία της διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα, τη διοίκηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει προσωρινά ο έμπειρος διπλωμάτης Τζος Χακ.

Διπλωμάτης καριέρας με βαθιά γνώση της περιοχής

Ο Χακ, ο οποίος υπηρετούσε ήδη ως επιτετραμμένος στην πρεσβεία της Αθήνας, θεωρείται στέλεχος με γνώση των θεμάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Πριν από την τοποθέτησή του στην ελληνική πρωτεύουσα, είχε διατελέσει Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, έχοντας υπό την εποπτεία του την πολιτική των ΗΠΑ για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.

Παράλληλα, είχε υπηρετήσει ως Διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας ένα ευρύ και κρίσιμο γεωγραφικό φάσμα που περιελάμβανε την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του σταδιοδρομίας, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές αμερικανικές αποστολές σε όλη την Ευρώπη και την Ασία, μεταξύ των οποίων στο Τόκιο, τη Σαγκάη, τη Σόφια, τη Γιανγκόν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Διαθέτει επίσης ισχυρές περγαμηνές και ακαδημαϊκή κατάρτιση:

  • Κατέχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.
  • Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας.
  • Διαθέτει πιστοποιητικό εξειδίκευσης από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Παράλληλα, διακρίνεται για την ιδιαίτερη γλωσσομάθειά του, καθώς μιλά μανδαρινικά κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Στο επίκεντρο η ενέργεια και ο «Κάθετος Διάδρομος»

Διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα που επικαλείται η Απογευματινή, «εκτιμούν ότι η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πρόκειται να επηρεάσει στο παραμικρό το εύρος και το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».

Το δημοσίευμα της εφημερίδας επισημαίνει επίσης ότι «οι στρατηγικοί πυλώνες συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, όπως η χρήση των βάσεων στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, βασίζονται σε συμφωνίες που υπερβαίνουν τα πρόσωπα».

«Αντίστοιχα», συνεχίζει η Απογευματινή, «τα ενεργειακά σχέδια για τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Τα σενάρια για τον νέο πρέσβη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η επιλογή νέου πρέσβη αναμένεται να κινηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Μετά τον διορισμό του Ελληνοαμερικανού Τζορτζ Τσούνη από την κυβέρνηση Μπάιντεν, «η Αθήνα πέρασε στην κατηγορία των πρεσβειών όπου στέλνονται μόνο πολιτικά πρόσωπα» και όχι διπλωμάτες καριέρας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πάντως δεν αποτελούσε την αρχική επιλογή για την Αθήνα. Η υποψηφιότητά της προέκυψε μετά τον χωρισμό της με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια είχε ζητήσει αρχικά το πόστο στο Βατικανό.

Τώρα, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, η ονοματολογία για τον διάδοχό της έχει ήδη φουντώσει.

Σύμφωνα πάντα με την Καθημερινή, ο Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα θεωρούνταν ο επικρατέστερος υποψήφιος πριν από την αιφνιδιαστική επιλογή της Γκίλφοϊλ. Διατηρεί προσωπικές σχέσεις τόσο με τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο. Εκτιμάται ότι μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου τη θέση, έχοντας πιθανότητες να εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας, ακόμη και αν αλλάξουν οι ισορροπίες.

Επίσης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζορτζ, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, θεωρείται επίσης πιθανή επιλογή, αναφέρει η Καθημερινή. Συνδέεται κι αυτός φιλικά με τον Ρούμπιο και διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Τέλος, ο ομογενής επιχειρηματής Τζον Κατσιματίδης, αν και στήριξε ένθερμα την υποψηφιότητα της Γκίλφοϊλ και έχει άμεση πρόσβαση στον Τραμπ, δεν έχει εκφράσει ποτέ ενδιαφέρον για την πρεσβεία της Αθήνας.

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