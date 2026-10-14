Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα: Τα σενάρια για τους υποψήφιους διαδόχους της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

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Καταιγιστικές είναι από χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, οι εξελίξεις στη διπλωματική εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπέβαλε την παραίτησή της από το αξίωμα της πρέσβειρας, με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα X.

Της παραίτησης είχε προηγηθεί η επίσημη αποκάλυψη από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της ζήτησε να αποχωρήσει από τη θέση της.

«Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί. Έχει υπάρξει ένα υπέροχο στοιχείο για την ομάδα μας και της ευχόμαστε καλή τύχη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέιτι Ζακαράια.

White House Press Secretary Katie Zacharia says they have asked Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle to resign: “She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.” https://t.co/alAAKRkEmj Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πετρέλαιο θέρμανσης: «Κλείδωσε» η επιδότηση στην αντλία – Πόσο θα πωλείται αύριο σε όλη την Ελλάδα — CSPAN (@cspan) October 13, 2026



Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αθήνα έρχεται να προστεθεί στο ήδη μεγάλο κύμα κενών θέσεων που εξασθενεί την εκπροσώπηση των ΗΠΑ διεθνώς, όπως επισημαίνει το The Conversation.

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γυναίκα που πάλεψε 3 φορές με τον καρκίνο αποκαλύπτει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε Ειδικό επίδομα μετακόμισης: Τι ώρα ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα e-location.voucher.gov.gr για τις αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Μετεγκατάστασης Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου…» - «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Ρόδο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων των ΗΠΑ (AFSA) που επικαλείται ο ιστότοπος, από τις 196 συνολικά θέσεις Αμερικανών πρεσβευτών στον κόσμο, οι 93 παραμένουν αυτή τη στιγμή κενές, συμπεριλαμβανομένων των διορισμών σε διεθνείς οργανισμούς.

Τα μεγαλύτερα κενά συγκεντρώνονται κυρίως σε χώρες της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Στο μεσοδιάστημα που ακολουθεί και μέχρι ο Λευκός Οίκος να καταλήξει στον οριστικό διάδοχο που θα αναλάβει τα ηνία της διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα, τη διοίκηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει προσωρινά ο έμπειρος διπλωμάτης Τζος Χακ.

Yesterday in Thessaloniki, we marked 81 years since the end of the Holocaust. DCM Josh Huck joined members of Greece’s Jewish community and Greek government officials in honoring the memory of those killed and affirming that antisemitism has no place in our world. The future Holocaust Museum of Greece and the memorial park at Eleftherias Square will serve as much-needed spaces for remembrance, education, and truth. #NeverAgain — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) January 26, 2026

Διπλωμάτης καριέρας με βαθιά γνώση της περιοχής

Ο Χακ, ο οποίος υπηρετούσε ήδη ως επιτετραμμένος στην πρεσβεία της Αθήνας, θεωρείται στέλεχος με γνώση των θεμάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Πριν από την τοποθέτησή του στην ελληνική πρωτεύουσα, είχε διατελέσει Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, έχοντας υπό την εποπτεία του την πολιτική των ΗΠΑ για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.

Παράλληλα, είχε υπηρετήσει ως Διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας ένα ευρύ και κρίσιμο γεωγραφικό φάσμα που περιελάμβανε την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του σταδιοδρομίας, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές αμερικανικές αποστολές σε όλη την Ευρώπη και την Ασία, μεταξύ των οποίων στο Τόκιο, τη Σαγκάη, τη Σόφια, τη Γιανγκόν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Διαθέτει επίσης ισχυρές περγαμηνές και ακαδημαϊκή κατάρτιση:

Κατέχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins .

. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας .

. Διαθέτει πιστοποιητικό εξειδίκευσης από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Παράλληλα, διακρίνεται για την ιδιαίτερη γλωσσομάθειά του, καθώς μιλά μανδαρινικά κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Στο επίκεντρο η ενέργεια και ο «Κάθετος Διάδρομος»

Διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα που επικαλείται η Απογευματινή, «εκτιμούν ότι η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πρόκειται να επηρεάσει στο παραμικρό το εύρος και το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».

Το δημοσίευμα της εφημερίδας επισημαίνει επίσης ότι «οι στρατηγικοί πυλώνες συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, όπως η χρήση των βάσεων στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, βασίζονται σε συμφωνίες που υπερβαίνουν τα πρόσωπα».

«Αντίστοιχα», συνεχίζει η Απογευματινή, «τα ενεργειακά σχέδια για τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Τα σενάρια για τον νέο πρέσβη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η επιλογή νέου πρέσβη αναμένεται να κινηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Μετά τον διορισμό του Ελληνοαμερικανού Τζορτζ Τσούνη από την κυβέρνηση Μπάιντεν, «η Αθήνα πέρασε στην κατηγορία των πρεσβειών όπου στέλνονται μόνο πολιτικά πρόσωπα» και όχι διπλωμάτες καριέρας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πάντως δεν αποτελούσε την αρχική επιλογή για την Αθήνα. Η υποψηφιότητά της προέκυψε μετά τον χωρισμό της με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια είχε ζητήσει αρχικά το πόστο στο Βατικανό.

Τώρα, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, η ονοματολογία για τον διάδοχό της έχει ήδη φουντώσει.

Σύμφωνα πάντα με την Καθημερινή, ο Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα θεωρούνταν ο επικρατέστερος υποψήφιος πριν από την αιφνιδιαστική επιλογή της Γκίλφοϊλ. Διατηρεί προσωπικές σχέσεις τόσο με τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο. Εκτιμάται ότι μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου τη θέση, έχοντας πιθανότητες να εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας, ακόμη και αν αλλάξουν οι ισορροπίες.

Επίσης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζορτζ, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, θεωρείται επίσης πιθανή επιλογή, αναφέρει η Καθημερινή. Συνδέεται κι αυτός φιλικά με τον Ρούμπιο και διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Τέλος, ο ομογενής επιχειρηματής Τζον Κατσιματίδης, αν και στήριξε ένθερμα την υποψηφιότητα της Γκίλφοϊλ και έχει άμεση πρόσβαση στον Τραμπ, δεν έχει εκφράσει ποτέ ενδιαφέρον για την πρεσβεία της Αθήνας.