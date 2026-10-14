Ηράκλειο: Εφιαλτικές διακοπές για 35χρονη Βρετανίδα – Την ξυλοκόπησε ο σύντροφός της και την τραυμάτισε στο πρόσωπο και τον λαιμό

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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε την Τρίτη (13/10) στο Ηράκλειο στην περιοχή Σταλίδα Ηρακλείου, όταν ένας 50χρονος Ιρλανδός φέρεται να επιτέθηκε στη 35χρονη Βρετανίδα σύντροφό του, τραυματίζοντάς την στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Την χτύπησε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε το ζευγάρι, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κρήτη.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν το περιστατικό.

Συνελήφθη ο Ιρλανδός

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.