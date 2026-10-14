LIVE UPDATE
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Ρόδο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»

Ηράκλειο: Εφιαλτικές διακοπές για 35χρονη Βρετανίδα – Την ξυλοκόπησε ο σύντροφός της και την τραυμάτισε στο πρόσωπο και τον λαιμό

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε την Τρίτη (13/10) στο Ηράκλειο, στην περιοχή Σταλίδα, όταν ένας 50χρονος Ιρλανδός φέρεται να επιτέθηκε στη 35χρονη Βρετανίδα σύντροφό του, τραυματίζοντάς την στο πρόσωπο και τον λαιμό μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο διερευνώνται.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε την Τρίτη (13/10) στο Ηράκλειο στην περιοχή Σταλίδα Ηρακλείου.
  • Ένας 50χρονος Ιρλανδός φέρεται να επιτέθηκε στη 35χρονη Βρετανίδα σύντροφό του, τραυματίζοντάς την στο πρόσωπο και τον λαιμό μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.
  • Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε την Τρίτη (13/10) στο Ηράκλειο στην περιοχή Σταλίδα Ηρακλείου, όταν ένας 50χρονος Ιρλανδός φέρεται να επιτέθηκε στη 35χρονη Βρετανίδα σύντροφό του, τραυματίζοντάς την στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Την χτύπησε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε το ζευγάρι, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κρήτη.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν το περιστατικό.

Συνελήφθη ο Ιρλανδός

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ