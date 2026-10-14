Τσίπρας: «Ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι» με το ΠΑΣΟΚ – Αποκλείει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – ΒΙΝΤΕΟ

Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στη χώρα, ενόψει των επόμενων εκλογών, υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας την Τρίτη (13/10) στο ΚΡΗΤΗ TV.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, τοποθετήθηκε για τις πολιτικές εξελίξεις και το κλίμα που διαμορφώνεται ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, αναφερόμενος παράλληλα στην ένταση των τελευταίων ημερών μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τα δύο κόμματα «ανταγωνιστές, όχι αντίπαλους». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό πολιτικό πόλο απέναντι στη Δεξιά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία παρομοίασε με ένα «αόρατο μνημόνιο», θέλοντας να αναδείξει τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και στη γεωπολιτική αστάθεια, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα δυσμενή, προχωρώντας σε σύγκριση με την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εκλογικός στόχος η πρωτιά και η προοδευτική κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή την κατάκτηση της πρώτης θέσης από την ΕΛ.Α.Σ. στις εκλογές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η διεκδίκηση της νίκης και η δημιουργία των προϋποθέσεων για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον δεν εξασφαλιστεί αυτοδυναμία, θα εξαντληθούν οι δυνατότητες προγραμματικής συνεννόησης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται τόσο πολιτική αλλαγή όσο και διαφορετική κατεύθυνση στην άσκηση της πολιτικής. Εκτίμησε, επίσης, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, διαφορετικό από το σημερινό.

Ποιος είναι ο «δεύτερος» και ποιος «τρίβει τα χέρια του»; – «Ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι» με το ΠΑΣΟΚ

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράστασης επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη στάση του απέναντι στα κόμματα του προοδευτικού χώρου, σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση μεταξύ της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της πολιτικής συζήτησης. Επισήμανε σε αυτό το σημείο πως ο πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων δεν πρέπει να μετατρέπεται σε μια διαρκή σύγκρουση που υπονομεύει τη δυνατότητα μελλοντικής συνεννόησης.

«Δικός μου αντίπαλος δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής στρατηγικής που θέλησε να παρουσιάσει. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι δεν επιδιώκει την αποδυνάμωση ή την περιθωριοποίηση άλλων δυνάμεων, αναφέροντας ονομαστικά το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Ν.Δ. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου», σημείωσε.

«Πόλος αστάθειας» ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πόλο αστάθειας για το πολιτικό σύστημα», θέτοντας ερωτήματα για τις μετεκλογικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο συνεργασιών.

Όπως υποστήριξε, δεν είναι σαφές τι θα πράξει η ΝΔ σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ενώ σημείωσε ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν δηλώνουν πως προτίθενται να συγκυβερνήσουν μαζί της.

Απευθυνόμενος στις προοδευτικές δυνάμεις, επανέλαβε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι θεμιτός, αλλά χαρακτήρισε απαράδεκτη τη μονομερή επιθετικότητα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι, κατά τη δική του τοποθέτηση, η ΕΛ.Α.Σ. και η ΝΔ αποτελούν αντίθετους πολιτικούς πόλους.

Ακρίβεια και οικονομία: «Το αόρατο μνημόνιο»

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε στο επίκεντρο την ακρίβεια, την αύξηση των ανισοτήτων και τη δυσκολία των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στο κόστος διαβίωσης.

Χαρακτήρισε την ακρίβεια «το αόρατο μνημόνιο» και υποστήριξε ότι, ενώ καταγράφονται υψηλά επιχειρηματικά κέρδη, πολλοί πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας και ότι οι πολιτικές της ευνοούν τον μεγάλο πλούτο.

Παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου της ΕΛ.Α.Σ., έκανε λόγο για τρεις στόχους: την αύξηση της παραγωγής, τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο περιλαμβάνει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη στήριξη της μεσαίας και των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων.

Η πρόταση για το ρεύμα και η κριτική στην αγορά ενέργειας

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, βασικό στοιχείο της πρότασης είναι η ΔΕΗ να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών στην αγορά, ενώ οι παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να προχωρούν σε αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και του τραπεζικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι η ύπαρξη καρτέλ περιορίζει τον ανταγωνισμό. Αναφέρθηκε, επίσης, στη φορολόγηση των τραπεζών, την οποία χαρακτήρισε αυτονόητη υποχρέωση.

Εξωτερική πολιτική με έμφαση στις συμμαχίες αμοιβαίου οφέλους

Στην εξωτερική πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί ως υπολογίσιμος σύμμαχος, επιδιώκοντας συνεργασίες που εξυπηρετούν αμοιβαία συμφέροντα.

Άσκησε κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, κάνοντας λόγο για υποχωρήσεις και αποτυχίες στη διπλωματία. Κατά την άποψή του, η χώρα χρειάζεται μια εξωτερική πολιτική που να διασφαλίζει ουσιαστικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις και να μην περιορίζεται στην παροχή ανταλλαγμάτων προς τους συμμάχους.

Δικαιοσύνη και λογοδοσία χωρίς εξαιρέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στην ανάγκη διερεύνησης υποθέσεων που έχουν προκαλέσει δημόσιο ενδιαφέρον.

Όπως δήλωσε, κανένα πρόσωπο δεν θα πρέπει να απολαμβάνει ασυλία λόγω του αξιώματός του και η Δικαιοσύνη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ερευνά υποθέσεις χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να υποσχεθεί πως συγκεκριμένα πρόσωπα θα οδηγηθούν στη φυλακή, τονίζοντας ότι η απονομή της Δικαιοσύνης αποτελεί αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών και όχι της εκτελεστικής εξουσίας.

Αντίθετα, δεσμεύτηκε, όπως είπε, ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο, λογοδοσία και δικαστική διερεύνηση, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Το μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών – Αποκλείει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Επανερχόμενος στις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, ανέδειξε δύο προϋποθέσεις για την πολιτική αλλαγή: την εκλογική πρωτιά της παράταξής του και την προγραμματική συνεννόηση με τις προοδευτικές δυνάμεις.

Εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα εξασφαλίσει τρίτη κυβερνητική θητεία και υποστήριξε ότι, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα, η πρώτη προτεραιότητα της ΕΛ.Α.Σ. θα είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης στη βάση του δικού της προγράμματος.

Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι η προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αποτελεί ενδεχόμενο που δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως καταστροφικό.

Με αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να προσδιορίσει τις πολιτικές αποστάσεις από τη ΝΔ και, ταυτόχρονα, να διατηρήσει ανοιχτό το πεδίο συνεννόησης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, θέτοντας ως κεντρικό στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση προγραμματικής συμφωνίας.

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