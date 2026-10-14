LIVE UPDATE
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Ρόδο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»

Μαρούσι: «Από την εταιρεία κοινοχρήστων είμαστε» – Απατεώνες απέσπασαν από 89χρονη λίρες και μετρητά – Γκρέμισαν με βαριοπούλα την κρυψώνα των 220.000 ευρώ

Μια 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων, της απέσπασαν λίρες και μετρητά συνολικής εκτιμώμενης αξίας 220.000 ευρώ. Οι δράστες γκρέμισαν με βαριοπούλα την κρυψώνα της ηλικιωμένης, όπου φύλαγε τις οικονομίες της. Το περιστατικό καταγράφεται μετά από παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων στα Βόρεια Προάστια, αναδεικνύοντας τη μεθοδολογία των επιτήδειων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Λίρες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι έπεσε θύμα απατεώνων που της είπαν: «Από την εταιρεία κοινοχρήστων είμαστε».
  • Οι δράστες γκρέμισαν με βαριοπούλα την κρυψώνα μέσα σε τοίχο, αποσπώντας λίρες και μετρητά συνολικής αξίας περίπου 220.000 ευρώ.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, οι οποίοι επιχειρούν να παραπλανήσουν κυρίως ηλικιωμένους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο στόχαστρο απατεώνων βρέθηκε μια 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν λίρες και μετρητά συνολικής εκτιμώμενης αξίας 220.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα των υπαλλήλων εταιρείας κοινοχρήστων.

Ψυχικό: Απάτη με δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Πώς «έκαναν φτερά» χρήματα και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Το περιστατικό της απάτης σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/10, όταν οι επιτήδειοι εμφανίστηκαν στην κατοικία της ηλικιωμένης και, αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη της, την έπεισαν να τους αποκαλύψει την κρυψώνα όπου φύλαγε τις οικονομίες της.

Παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι δράστες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της 89χρονης στο Μαρούσι και της είπαν:  «Από την εταιρεία κοινοχρήστων είμαστε»

Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης και να την πείσουν να τους δείξει το σημείο όπου έκρυβε λίρες, πεντόλιρα και χρήματα. Η κρυψώνα βρισκόταν μέσα σε τοίχο δωματίου της κατοικίας.

 

Γκρέμισαν τον τοίχο με βαριοπούλα

Αφού εντόπισαν το σημείο, οι απατεώνες δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βαριοπούλα για να γκρεμίσουν τον τοίχο και να αποκτήσουν πρόσβαση στα πολύτιμα αντικείμενα και τα μετρητά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, από την κρυψώνα αφαίρεσαν 40 πεντόλιρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά.

Η αξία των πεντόλιρων υπολογίζεται σε περίπου 5.000 ευρώ το καθένα, γεγονός που ανεβάζει την αξία των 40 νομισμάτων στις 200.000 ευρώ. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα νομίσματα και τα χρήματα, η συνολική αξία της λείας εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τις 220.000 ευρώ.

Νέο περιστατικό εξαπάτησης στα Βόρεια Προάστια

Το περιστατικό στο Μαρούσι καταγράφεται μετά από δύο υποθέσεις εξαπάτησης στο Ψυχικό, όπου όπως έγραψε το enikos.gr, άτομα που εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ φέρονται να απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 χιλιάδων ευρώ από δύο γυναίκες.

Οι διαδοχικές υποθέσεις αναδεικνύουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, οι οποίοι επιχειρούν να παραπλανήσουν κυρίως ηλικιωμένους, επικαλούμενοι υποτιθέμενες εργασίες, τεχνικά προβλήματα ή υπηρεσιακές ιδιότητες, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις κατοικίες τους και στα περιουσιακά τους στοιχεία.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ