«Πυρπολητής»: Από την ιστορική ναυτική παράδοση στο σύγχρονο drone καμικάζι του Πολεμικού Ναυτικού – Γιατί επελέγη το συγκεκριμένο όνομα

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Η Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα και τη ναυτική της παράδοση, με το Πολεμικό Ναυτικό να αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της εθνικής άμυνας, προστατεύοντας τα θαλάσσια σύνορα και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Στη νέα εποχή, η ενίσχυσή του δεν βασίζεται μόνο στην απόκτηση σύγχρονων συστημάτων και φρεγατών αλλά και στην ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών, στην αξιοποίηση της γνώσης των στελεχών και στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων.

Στόχος είναι η Ελλάδα να μην ακολουθεί απλώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους, επενδύοντας στις δικές της δυνατότητες και στο ανθρώπινο δυναμικό της, τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται ο «Πυρπολητής», το ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας USV (Unmanned Surface Vehicle).

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά το πέρας των εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΚΕΠΑΛ) της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, «η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την απλή απόκτηση συστημάτων στη δυνατότητα να σχεδιάζει και να παράγει τα δικά της».

Όπως τόνισε, «ο Πυρπολητής είναι ένα σκάφος το οποίο μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, να επιτηρεί, να αναγνωρίζει, να λειτουργεί όπως το όνομά του λέει σαν σκάφος δυνατοτήτων επίθεσης εναντίον πλεόντων στόχων και γενικά να ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες δράσης», ενώ αναφερθείς στο επόμενο βήμα υπογράμμισε ότι «είναι η παραγωγή του σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και στη σχεδίαση, σταδιακά, μεγαλύτερων Αυτόνομων και Μη Επανδρωμένων σκαφών στη θάλασσα».

Στόχος, όπως επεσήμανε είναι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου σχεδιασμού, ο οποίος πιστά ακολουθείται, που συνδέει την καινοτομία με την εκπαίδευση, με την παραγωγή συστημάτων και με την επιχειρησιακή αξιοποίηση, «ώστε το 2030 η Ελλάδα να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην επιχειρησιακή αξιοποίηση Αυτόνομων οχημάτων».

Τα χαρακτηριστικά

Το USV τύπου «Πυρπολητής» είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας μήκους 5 μέτρων, με μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 κόμβων και υψηλή αυτονομία.

Έχει σχεδιαστεί για αποστολές συλλογής πληροφοριών, θαλάσσιας επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), καθώς και για επιχειρήσεις αντιεπιφανείας (ASuW) και αποστολές μονής κατεύθυνσης (OWA).

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ηλεκτροοπτικό σύστημα, ραντάρ επιφανείας, συστήματα επικοινωνίας και αισθητήρες που υποστηρίζουν την πλοήγηση και την επιχειρησιακή του αξιοποίηση.

Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης, ενώ η ενσωμάτωση αυτόνομων λειτουργιών αποτελεί μέρος της τεχνολογικής του εξέλιξης.

Το όνομα

Το όνομα «Πυρπολητής» δεν είναι τυχαίο. Οι πυρπολητές ήταν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν πυρπολικά πλοία, δηλαδή πλοία γεμάτα εύφλεκτα υλικά, για να καταστρέψουν τα εχθρικά πολεμικά πλοία.

Στην Επανάσταση του 1821, οι πυρπολητές έπαιξαν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Ήταν έμπειροι ναυτικοί, οι οποίοι πλησίαζαν με μικρά πλοία τα μεγάλα εχθρικά πολεμικά, τα προσκολλούσαν σε αυτά και στη συνέχεια τα πυρπολούσαν, απομακρυνόμενοι όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.