Στο έλεος της κακοκαιρίας η Εύβοια: Υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας – Ήχησε το 112

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Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή, με τον ποταμό Κηρέα, να υπερχειλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων.

Σύμφωνα με τo evia on line, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, και συγκεκριμένα στη θέση «Καντά», καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή «Πορτάρα», όπου ο δρόμος έχει επίσης κλείσει εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας και η στάθμη των υδάτων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με την ασφάλεια των πολιτών, να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Ήχησε το 112

Πριν από λίγη ώρα ήχησε το 112 που προειδοποιεί τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή Πολιτικά να δείξουν μεγάλη προσοχή.

Το μήνυμα αναφέρει: “Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας

‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών