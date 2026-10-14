Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σκιάθο, προβλήματα στην Αττική – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, σε «Red Code» οκτώ περιοχές

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Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες, ζημιές σε περιουσίες και προβλήματα στις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στην Αττική καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και διακοπές της κυκλοφορίας. Παράλληλα, για σήμερα, Τετάρτη (14/10), έχει αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε νησιά του Αιγαίου και περιοχές της Εύβοιας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει οκτώ περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) διατηρεί σε ισχύ προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα, που εκδηλώνονται από την Τρίτη (13/10), αναμένεται να συνεχιστούν και την Τετάρτη, με ουσιαστική βελτίωση των καιρικών συνθηκών από τη νύχτα προς την Πέμπτη.

Σκιάθος: Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα – Πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις

Εκτεταμένα προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση στη Σκιάθο, όπου δρόμοι και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Θοδωρή Τζούμα, οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώθηκαν παρέσυραν δύο σταθμευμένα οχήματα. Η δημοτική αρχή προτίθεται να υποβάλει σχετικό αίτημα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νησί.

Η ένταση των φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 τα ξημερώματα της Τετάρτης, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Το προειδοποιητικό μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Αττική: Καταρρακτώδης βροχή στο Πέραμα – Τα στοιχεία του meteo.gr

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η βροχόπτωση και σε περιοχές της Αττικής από το απόγευμα της Τρίτης, με το Πέραμα να καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς βροχής.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στις 19:15 ο ρυθμός βροχόπτωσης στο Πέραμα έφτασε τα 160 χιλιοστά ανά ώρα.

Αυξημένη ένταση καταγράφηκε επίσης στην Παραλία Ασπροπύργου, με 43,4 χιλιοστά ανά ώρα, στον Ασπρόπυργο με 34,6 χιλιοστά ανά ώρα, στη Μάνδρα με 21 χιλιοστά ανά ώρα και στη Νέα Μάκρη με 15,4 χιλιοστά ανά ώρα.

Όσον αφορά το συνολικό ύψος βροχής, έως τις 19:00 της Τρίτης η μεγαλύτερη τιμή είχε καταγραφεί στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας, όπου έφτασε τα 56,6 χιλιοστά.

Στους υπόλοιπους μετεωρολογικούς σταθμούς της Αττικής οι μετρήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κάντζα: 31,8 χιλιοστά.

31,8 χιλιοστά. Νέα Μάκρη: 30,6 χιλιοστά.

30,6 χιλιοστά. Παραλία Ασπροπύργου: 29 χιλιοστά.

29 χιλιοστά. Ελευσίνα: 28 χιλιοστά.

28 χιλιοστά. Πέραμα: 27,2 χιλιοστά.

27,2 χιλιοστά. Ιπποκράτειος Πολιτεία: 27 χιλιοστά.

27 χιλιοστά. Παλλήνη: Από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά.

Από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά. Πάρνηθα: 21,2 χιλιοστά.

21,2 χιλιοστά. Παλαιό Φάληρο: 20,8 χιλιοστά.

20,8 χιλιοστά. Ασπρόπυργος: 20,4 χιλιοστά.

20,4 χιλιοστά. Σπάτα: 19,2 χιλιοστά.

Η ένταση της βροχής αποτυπώνεται και σε βίντεο από τη Μάνδρα και τον Ασπρόπυργο, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πλημμύρισε η λεωφόρος Δημοκρατίας στο Πέραμα

Η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Περάματος, με τη λεωφόρο Δημοκρατίας να πλημμυρίζει.

Βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr καταγράφουν την κατάσταση που επικράτησε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης.

Ανάλογα προβλήματα παρουσιάστηκαν και στη Σαλαμίνα, όπου καταγράφηκαν επίσης πλημμυρικά φαινόμενα.

Διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία της Αττικής, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν σε προσωρινές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

Πικέρμι: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ημέρου Πεύκου, από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ημέρου Πεύκου, από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου. Μέγαρα: Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου εφαρμόστηκε εκτροπή της κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση 39,5 έως 39,7 , στο ρεύμα προς Αθήνα, με αντιδρόμηση μέσω του αντίθετου ρεύματος.

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου εφαρμόστηκε εκτροπή της κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση , στο ρεύμα προς Αθήνα, με αντιδρόμηση μέσω του αντίθετου ρεύματος. Πειραιάς: Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Πειραιάς: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Φίλωνος.

Προβλήματα σε Εύβοια, Κρήτη και Κορινθία

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας δεν περιορίζονται στην Αττική και τη Σκιάθο, καθώς προβλήματα έχουν καταγραφεί επίσης στην Εύβοια, την Κρήτη και το Περγιάλι Κορινθίας.

Στην Εύβοια, ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανώνυμης δημοτικής οδού Ψαχνών – Σταυρού, στη θέση «Γέφυρα Καλυβίτη», εξαιτίας υποχώρησης του υπεδάφους.

Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Στην Κρήτη, εικόνες από το Λασίθι αποτυπώνουν την ένταση των καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου – Οι περιοχές που αφορά η αναστολή

Η επιδείνωση του καιρού οδήγησε στην αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας σχολικών μονάδων σε αρκετές περιοχές της χώρας για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Οι αποφάσεις αφορούν νησιά του Αιγαίου και δήμους της Εύβοιας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επεκτείνονται και σε άλλες δημοτικές εκπαιδευτικές και αθλητικές δομές.

Συγκεκριμένα:

Σκιάθος: Με απόφαση του Δήμου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Με απόφαση του Δήμου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού. Σκόπελος και Σκύρος: Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω των προβλεπόμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω των προβλεπόμενων έντονων καιρικών φαινομένων. Κυκλάδες και Δωδεκάνησα: Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου , αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Το μέτρο περιλαμβάνει τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, , αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Το μέτρο περιλαμβάνει τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία. Ρόδος: Εκτός από τα σχολεία όλων των βαθμίδων και τις δομές προσχολικής αγωγής, δεν θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα εργαστήρια που υπάγονται στην ευθύνη του Δήμου.

Εκτός από τα σχολεία όλων των βαθμίδων και τις δομές προσχολικής αγωγής, δεν θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα εργαστήρια που υπάγονται στην ευθύνη του Δήμου. Σύμη: Αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Η σχετική απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, με στόχο την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Η σχετική απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, με στόχο την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας: Ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης αποφάσισε την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που αναμένονται στην περιοχή.

Ο δήμαρχος αποφάσισε την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που αναμένονται στην περιοχή. Υπόλοιπη Εύβοια: Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ληφθεί στους δήμους Διρφύων – Μεσσαπίων, Χαλκιδέων, Καρύστου και Κύμης – Αλιβερίου.

Για την Αττική δεν έχει ανακοινωθεί συνολική απόφαση της Περιφέρειας για οριζόντια αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι δήμαρχοι παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, χωρίς να αποκλείεται η λήψη τοπικών αποφάσεων σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Τηλεκπαίδευση στις περιοχές όπου κλείνουν τα σχολεία

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζουν ότι στις περιοχές όπου αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων με αποφάσεις δήμων ή περιφερειών, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ: Πού αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα

Η ΕΜΥ, με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιεί για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Για την Τετάρτη (14/10), η σοβαρότερη προειδοποίηση αφορά την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας έως αργά το απόγευμα. Για την περιοχή έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Σε πορτοκαλί προειδοποίηση βρίσκονται οι ακόλουθες περιοχές:

Βορειοανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά και Αττική: Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Κυκλάδες: Έντονα φαινόμενα έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Έντονα φαινόμενα έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα. Χαλκιδική: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία: Έντονα φαινόμενα, κυρίως στη Μαγνησία, έως το απόγευμα.

Έντονα φαινόμενα, κυρίως στη Μαγνησία, έως το απόγευμα. Δωδεκάνησα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Κρήτη: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Παράλληλα, στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, που πρόσκαιρα και τοπικά θα φτάνουν τα 10 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι, που προβλέπονται από το βράδυ της Τρίτης, αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επισημαίνει επίσης τον αυξημένο κίνδυνο τοπικών χαλαζοπτώσεων στο Αιγαίο, κυρίως στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Παροδικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν στα υψηλότερα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της βόρειας χώρας.

Αττική: Βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι 19 βαθμούς

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στην Αττική κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, με βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αυξημένη πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής παρουσιάζουν κυρίως τα βόρεια τμήματα του νομού.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 6 έως 7 μποφόρ στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής και τοπικά έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Οι ριπές είναι πιθανό να φτάσουν τα 90 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα και την υπόλοιπη Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Η ΕΜΥ προβλέπει ότι τα ισχυρά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στην πορτοκαλί προειδοποίηση θα περιοριστούν μετά τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Ωστόσο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εκτιμά ότι βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες θα συνεχιστούν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη, η πρόγνωση προβλέπει παροδικές βροχές, με τις καιρικές συνθήκες να βελτιώνονται από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Σε κατάσταση «Red Code» οκτώ περιοχές της χώρας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε την ενεργοποίηση του ανώτατου επιπέδου κινητοποίησης «Red Code» σε οκτώ περιοχές, από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (13/10) έως και την Τετάρτη (14/10).

Η απόφαση αφορά:

Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Την Περιφέρεια Αττικής. Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Την Περιφέρεια Κρήτης. Την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Την Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το μέτρο ελήφθη με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στις συγκεκριμένες περιοχές εκτιμάται ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και κίνδυνος λόγω της επικράτησης πολύ θυελλωδών ανέμων.

Τι προβλέπει η ενεργοποίηση του «Red Code»

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η ενεργοποίηση του «Red Code» συνεπάγεται την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού για την αντιμετώπιση του επαπειλούμενου κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιούνται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα διαθέσιμα υλικά και τα επιχειρησιακά μέσα, ώστε να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να περιοριστούν οι συνέπειες ενδεχόμενων καταστροφικών φαινομένων.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις βραχυπρόθεσμης αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης στις περιοχές που ενδέχεται να πληγούν.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων από πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την εξέλιξη των φαινομένων και την απαιτούμενη ετοιμότητα.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική – Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ζητώντας αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την κακοκαιρία.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών και συνοδών φαινομένων.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των μέτρων εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων, χαλαζοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων.

Ειδικότερα, συνιστά:

Να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη βροχή και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Να ελέγχουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών τους είναι καθαρά και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα, κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων και για αρκετές ώρες μετά τη λήξη τους.

Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία του οδικού δικτύου όπου οι δρόμοι διασταυρώνονται με χειμάρρους χωρίς να υπάρχει γέφυρα.

Να περιορίζουν τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα, λόγω του κινδύνου από κεραυνούς.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, να αναζητούν αμέσως καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να παραμένουν εκεί μέχρι να περάσει η καταιγίδα. Το χαλάζι μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο και για τα ζώα.

Να αποφεύγουν να περνούν κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και μπαλκόνια ή από σημεία όπου αντικείμενα, όπως γλάστρες και σπασμένα τζάμια, ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ιδιαίτερα της Τροχαίας, σχετικά με την κυκλοφορία και την ασφαλή μετακίνησή τους.

Μέτρα προστασίας σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Πρόσθετες οδηγίες παρέχει η Πολιτική Προστασία για την προστασία από κεραυνούς, ανάλογα με το εάν οι πολίτες βρίσκονται σε κλειστό χώρο, μέσα σε όχημα ή σε υπαίθρια περιοχή.

Εάν βρίσκεστε στο σπίτι:

Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και ενσύρματων τηλεφώνων, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα από κεραυνό μπορεί να μεταδοθεί μέσω των καλωδίων.

Αποσυνδέστε τις τηλεοράσεις από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μην αγγίζετε τις υδραυλικές σωληνώσεις στην κουζίνα ή στο μπάνιο, καθώς αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

Σταματήστε σε ασφαλές σημείο στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω στο όχημα.

Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο με ενεργοποιημένα τα προειδοποιητικά φώτα έκτακτης ανάγκης έως ότου υποχωρήσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα παράθυρα και αποφύγετε να αγγίζετε μεταλλικά αντικείμενα.

Μην επιχειρείτε να διασχίσετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, χαμηλώστε το σώμα σας προς το έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Εάν βρίσκεστε σε δάσος, αναζητήστε προστασία κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων.

Μην καταφεύγετε κάτω από ψηλά δέντρα σε ανοιχτές εκτάσεις.

Αποφεύγετε τα χαμηλά σημεία του εδάφους, όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Κρατήστε απόσταση από πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα, ποδήλατα και εξοπλισμό κατασκήνωσης.

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες και άλλες υδάτινες επιφάνειες.

Εάν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως στην ξηρά.

Εάν είστε απομονωμένοι σε επίπεδη έκταση και αισθανθείτε τα μαλλιά σας να σηκώνονται, ένδειξη πιθανής άμεσης εκδήλωσης κεραυνού, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την επιφάνεια του σώματος και την επαφή με το έδαφος. Παράλληλα, απομακρύνετε τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών όσο διαρκούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Για την εξέλιξη του καιρού μπορούν να ενημερώνονται από την ΕΜΥ, μέσω των ιστοσελίδων www.emy.gr και www.oldportal.emy.gr.

Πληροφορίες για την κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.astynomia.gr.

Αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.