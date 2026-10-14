Λούσιαν Πιάνε: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 46χρονος συνθέτης του «RuPaul’s Drag Race» – Οι δύο συλλήψεις πριν από τον θάνατό του

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Σε ηλικία 46 ετών έχασε τη ζωή του ο Λούσιαν Πιάνε (Lucian Piane), συνθέτης και μουσικός παραγωγός που είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με το τηλεοπτικό ριάλιτι «RuPaul’s Drag Race». Ο μουσικός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας (12/10), στο Γκλέντεϊλ της Καλιφόρνιας, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε συλληφθεί δύο φορές από την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Πιάνε χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ βρισκόταν σε δρόμο της πόλης. Διασώστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες απέδωσε τον θάνατο του 46χρονου σε τραύματα από αμβλεία βία και χαρακτήρισε το περιστατικό ατύχημα. Η σχετική απόφαση δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη (13/10), όπως μετέδωσε το αμερικανικό μέσο.

Οι δύο συλλήψεις και οι αναρτήσεις που προκάλεσαν ανησυχία

Πριν από το δυστύχημα, ο μουσικός είχε απασχολήσει δύο φορές τις αστυνομικές Αρχές του Γκλέντεϊλ μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο (10/10), αστυνομικοί τον έθεσαν υπό κράτηση με την κατηγορία ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ελεγχόμενης ουσίας. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού του επιδόθηκε κλήση.

Την Κυριακή (11/10) συνελήφθη εκ νέου, αυτή τη φορά για φερόμενη επίθεση εναντίον αστυνομικού ή μέλους προσωπικού υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης. Ακολούθησε και δεύτερη αποφυλάκιση, επίσης μετά την επίδοση κλήσης, ενώ είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα (12/10), ημέρα κατά την οποία έχασε τη ζωή του.

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες ο Πιάνε είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Instagram αρκετά βίντεο, στα οποία εμφανιζόταν να περιφέρεται στους δρόμους. Το περιεχόμενο των αναρτήσεων είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του σχετικά με την κατάστασή του.

Τον περασμένο Αύγουστο, πάντως, ο μουσικός είχε γιορτάσει τη συμπλήρωση ενός έτους αποχής από εξαρτησιογόνες ουσίες.

https://t.co/yIWlxwct3p — Lucian Piane (@revo7ucian) October 6, 2026

Η πορεία στη μουσική και η συνεργασία με τη RuPaul

Ο Λούσιαν Πιάνε γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1980, στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Σπούδασε μουσική στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, από το οποίο αποφοίτησε το 2003 με ειδίκευση στη σύνθεση.

Έναν χρόνο αργότερα εργάστηκε ως βοηθός μουσικής παραγωγής στην 76η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, ενώ το 2007 συμμετείχε στη μουσική και τεχνική ομάδα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Hairspray». Η συγκεκριμένη δουλειά τού εξασφάλισε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Το 2008 ανέλαβε την ενορχήστρωση της παραγωγής «Pretty Ugly People» και το 2009 ξεκίνησε η συνεργασία του με το «RuPaul’s Drag Race». Εντάχθηκε στην ομάδα του τηλεοπτικού διαγωνισμού από την πρώτη σεζόν και παρέμεινε μέχρι την όγδοη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα συνθέτη, μουσικού παραγωγού και κριτή.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη RuPaul, συνέβαλε στη δημιουργία γνωστών τραγουδιών, όπως τα «Sissy That Walk», «Cover Girl», «Glamazon» και «Peanut Butter», τα οποία συνδέθηκαν με τη μουσική ταυτότητα της εκπομπής.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της World of Wonder

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, η εταιρεία παραγωγής World of Wonder, που βρίσκεται πίσω από το «RuPaul’s Drag Race», δημοσίευσε την Τρίτη (13/10) αποχαιρετιστήριο μήνυμα στο Instagram.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του Λούσιαν Πιάνε», ανέφερε στην ανάρτησή της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μουσική προσφορά και στην προσωπικότητά του.

«Ο Λούσιαν αφήνει πίσω του μια κληρονομιά πραγματικά υπέροχης μουσικής. Είθε οι δυσκολίες που αντιμετώπισε να μη σκιάσουν ποτέ τις αναμνήσεις από έναν γλυκό άνθρωπο, έναν αγαπημένο φίλο και έναν σπουδαίο μουσικό. Αναπαύσου εν ειρήνη, Λούσιαν», σημείωσε η εταιρεία παραγωγής.