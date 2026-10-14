Γερμανία: Έρευνα για ρομπότ που φέρεται να άγγιξε «ανάρμοστα» 16χρονη στην Κολωνία

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Τον 16χρονο ιδιοκτήτη ενός ρομπότ και έναν 19χρονο ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Κολωνία της Γερμανίας, έπειτα από περιστατικό πιθανής σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος 16χρονης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όταν το ρομπότ φέρεται να άγγιξε «ανάρμοστα» την ανήλικη και να έκανε προς το μέρος της κινήσεις που παρέπεμπαν σε σεξουαλική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί θεωρούνται ύποπτοι, καθώς φέρονται να βιντεοσκόπησαν το συμβάν και να το σχολίασαν στο διαδίκτυο. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά.

Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν οι κινήσεις του ρομπότ είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων ή εάν η συσκευή ελεγχόταν σε πραγματικό χρόνο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κολωνίας, Κρίστοφ Μπέρμελ, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος των δύο νεαρών.

Μιλώντας στο Associated Press, ανέφερε ότι οι αρχές δεν είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν ανάλογο περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση πρωτόγνωρη για την αστυνομία.

Πηγή: AP