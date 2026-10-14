GNTM: Διπλή αποχώρηση για Μαρινέλα και Chris – Το ζευγάρι που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ

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Η Μαρινέλα και ο Chris ήταν οι δύο διαγωνιζόμενοι που αποχώρησαν από το GNTM 7 στο επεισόδιο της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026. Η φωτογράφιση σε ζευγάρια ανέδειξε την Anastazja και τον Γιώργο ως νικητές της δοκιμασίας, ενώ τρία ζευγάρια βρέθηκαν αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο της αποχώρησης.

Στο δεύτερο πλατό, τα μοντέλα κλήθηκαν να συνεργαστούν και να συγχρονίσουν τις κινήσεις τους, παρουσιάζοντας διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με την προηγούμενη φωτογράφιση.

Κατά την αξιολόγηση, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάλεσε μπροστά τα δύο ζευγάρια που είχαν ξεχωρίσει: την Anastazja με τον Γιώργο και τον Χρήστο με τον Nikolozi.

Ο Χρήστος και ο Nikolozi απέσπασαν θετικά σχόλια για την ισορροπία και τον συγχρονισμό τους πάνω σε μία δοκό. Χωρίς τα εντυπωσιακά ενδύματα και τα ιδιαίτερα σκηνικά στοιχεία άλλων φωτογραφίσεων, βασίστηκαν στη μεταξύ τους επικοινωνία και στη σωματική τους αρμονία. Οι κριτές αναγνώρισαν την πρόοδο του Nikolozi και την απόδοση του Χρήστου.

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Την καλύτερη φωτογραφία, ωστόσο, παρουσίασαν η Anastazja και ο Γιώργος. Η κριτική επιτροπή χαρακτήρισε τη λήψη τους έργο τέχνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κίνηση και στη βελτίωση που παρουσίασε ο Γιώργος από τη μία φωτογράφιση στην άλλη.

Το ζευγάρι κέρδισε 1.000 ευρώ, τα οποία θα μοιραστεί, καθώς και ασυλία για την επόμενη δοκιμασία. Οι κριτές αναφέρθηκαν επίσης στην επιλογή του Γιάννη να τους τοποθετήσει μαζί, ενώ ο Γιώργος δήλωσε δικαιωμένος από το αποτέλεσμα και αποφασισμένος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

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Η διπλή αποχώρηση και οι δηλώσεις των διαγωνιζομένων

Στην αντίθετη πλευρά της αξιολόγησης βρέθηκαν τρία ζευγάρια: ο Χρύσανθος με τον Νικόδημο, η Άννα με την Παναγιώτα και η Μαρινέλα με τον Chris.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ξεκίνησε με τον Χρύσανθο και τον Νικόδημο, οι οποίοι εξασφάλισαν πρώτοι την παραμονή τους. Ακολούθησαν η Άννα και η Παναγιώτα, αφήνοντας τη Μαρινέλα και τον Chris στην τελευταία θέση, καθώς η φωτογραφία τους κρίθηκε η πιο αδύναμη της δοκιμασίας.

Η Μαρινέλα δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη ντροπαλότητά της, γεγονός που επηρέασε την απόδοσή της. Παρά την αποχώρησή της, εμφανίστηκε συγκινημένη και δήλωσε περήφανη για τη συμμετοχή και την πορεία της στον διαγωνισμό.

«Αν με έβλεπε η μικρή Μαρινέλα, θα ένιωθε πολύ περήφανη», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Chris αποχαιρέτησε το GNTM με θετικά συναισθήματα, επισημαίνοντας ότι είχε ήδη πετύχει τον βασικό στόχο που είχε θέσει όταν αποφάσισε να συμμετάσχει.

«Το GNTM μου άφησε κάτι πολύ όμορφο. Είναι μια υπέροχη ανάμνηση που θα κρατήσω για πάντα. Ο σκοπός μου φέτος ήταν τουλάχιστον να περάσω στο σπίτι, κάτι που το πέτυχα», δήλωσε.

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Η πρώτη ατομική φωτογράφιση των 18 μοντέλων

Παράλληλα, σε τρέιλερ του GNTM παρουσιάζεται η πρώτη ατομική φωτογράφιση των 18 μοντέλων που συνεχίζουν στον διαγωνισμό.

Σε αυτή τη δοκιμασία, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την προετοιμασία τους, επιλέγοντας τόσο το styling της εμφάνισής τους όσο και τη διαμόρφωση του προσωπικού τους φωτογραφικού σετ.

Το ζητούμενο βασίζεται σε τρεις έννοιες: αυταρέσκεια, υπεροψία και σνομπισμός.

Στο πλατό της αξιολόγησης, οι αντιδράσεις των διαγωνιζομένων διαφέρουν. Ορισμένοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τα σχόλια της κριτικής επιτροπής, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την παρουσίαση και την αξιολόγηση της δουλειάς τους.