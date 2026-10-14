Μεξικό: Ένοπλοι εισέβαλαν σε σχολείο και δολοφόνησαν 44χρονο καθηγητή μπροστά σε μαθητές

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Συναγερμός σήμανε σε σχολείο της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, την Τρίτη (13/10), όταν ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του και πυροβόλησαν έναν 44χρονο καθηγητή, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς οι μαθητές αναζήτησαν καταφύγιο στις αίθουσες διδασκαλίας, προτού απομακρυνθούν από το κτίριο. Οι δράστες διέφυγαν και οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Θύμα της επίθεσης ήταν ο Λεβί Περάλτα Ρεγαλάδο, καθηγητής και ακαδημαϊκός συντονιστής του Τεχνικού Γυμνασίου υπ’ αριθμόν 69, στην πόλη Σαν Μπλας Ατέμπα, στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ.

Se registra ataque armado en escuela de #Oaxaca. Asesinan al interior del plantel al profesor y coordinador académico de la Secundaria Técnica 69 de San Blas Atempa, Levi Peralta. 📹: Cortesía Jaguar Noticias Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Οικοδομική άδεια: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο AC. https://t.co/Yox7nWsFuv — La Silla Rota (@lasillarota) October 13, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 44χρονος είχε φτάσει πριν από λίγη ώρα στο σχολείο, όταν άγνωστοι ένοπλοι εισέβαλαν στον χώρο και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τραύμα από σφαίρα στην περιοχή του στόματος, ενώ η Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ο εκπαιδευτικός έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Αστυνομικοί μετέφεραν τον τραυματισμένο καθηγητή σε νοσοκομείο της περιοχής, χρησιμοποιώντας όχημα της δημοτικής αστυνομίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 44χρονος κατέληξε.

Στο μεταξύ, η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό, οργάνωσε την εκκένωση των εγκαταστάσεων, ενώ αποφασίστηκε η αναστολή των μαθημάτων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Η Γενική Εισαγγελία της Οαχάκα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη δολοφονία του καθηγητή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συγκεντρώνουν στοιχεία για την ταυτοποίηση των ενόπλων και τις συνθήκες της επίθεσης.

Στο σχολείο και στην ευρύτερη περιοχή έσπευσαν στελέχη της πολιτειακής υπηρεσίας ερευνών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες ανακριτικές και εγκληματολογικές ενέργειες.

Οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι έχουν ήδη στη διάθεσή τους ευρήματα που ενδέχεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν δημοσιοποίησαν περισσότερα στοιχεία ούτε διευκρίνισαν ποια ήταν τα πιθανά κίνητρα των δραστών.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, την ώρα της δολοφονίας ο κυβερνήτης της Οαχάκα συμμετείχε σε περιφερειακή σύσκεψη για την ασφάλεια, στην πόλη Χουτσιτάν ντε Σαραγόσα, παρουσία εκπροσώπων των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

#Atención 🚨 || La Sección 22 del SNTE-CNTE condenó el asesinato del profesor Levý Peralta Regalado, secretario general de la Delegación Sindical D-II-333 y exintegrante del Comité Ejecutivo Seccional, ocurrido en la Escuela Secundaria Técnica Número 69 de San Blas Atempa; exigió a las autoridades estatales y federales el esclarecimiento inmediato, el castigo a los responsables y justicia para el docente, así como acciones para garantizar la seguridad en las escuelas y comunidades del Istmo. #Oaxaca — ES PRIMERA MX (@esprimeramx) October 13, 2026

Η συνδικαλιστική δράση του 44χρονου και η αντίδραση των εκπαιδευτικών

Ο Λεβί Περάλτα Ρεγαλάδο είχε αναπτύξει σημαντική συνδικαλιστική δραστηριότητα στον χώρο της εκπαίδευσης. Από το 2012 έως το 2016 είχε διατελέσει μέλος της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής του εκπαιδευτικού συνδικάτου, ενώ μέχρι τον θάνατό του κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα της συνδικαλιστικής αντιπροσωπείας D-II-333, στον τομέα του Τεουαντεπέκ.

Το Τμήμα 22 του Εθνικού Συνδικάτου Εργαζομένων στην Εκπαίδευση (SNTE) καταδίκασε τη δολοφονία, απαιτώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Με ανακοίνωσή του, το συνδικάτο εξέφρασε την αγανάκτησή του για την ένοπλη επίθεση και υπογράμμισε την ανάγκη να προστατεύονται τα σχολεία, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Παράλληλα, κάλεσε την ομοσπονδιακή, την πολιτειακή και την τοπική κυβέρνηση να λάβουν άμεσα και συντονισμένα μέτρα, επισημαίνοντας ότι η βία στον Ισθμό του Τεουαντεπέκ θέτει σε κίνδυνο τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και τους κατοίκους της περιοχής.

#Oaxaca 🔴🥼 || Trabajadores del IMSS marchan en la ciudad de Oaxaca de la Fuente de las Ocho Regiones al Zócalo, como parte de la megamarcha nacional convocada en nueve estados para exigir mejores condiciones laborales, aumento salarial directo al tabulador, abasto de medicamentos e insumos, y la renuncia del secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández — María de los Ángeles (@Gelosnivon) October 13, 2026

Δεύτερη θανατηφόρα επίθεση σε σχολείο του Μεξικού μέσα σε 12 ημέρες

Η δολοφονία του 44χρονου καταγράφηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από ακόμη μία επίθεση με θύμα εργαζόμενη σε σχολείο του Μεξικού.

Την 1η Οκτωβρίου, δύο 18χρονοι αδελφοί, πρώην μαθητές γυμνασίου στην πόλη Τορεόν της πολιτείας Κοαουίλα, εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα και σκότωσαν την υποδιευθύντρια με αιχμηρά όπλα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό των τοπικών Αρχών, ενώ οι δύο 18χρονοι συνελήφθησαν.

Διαδοχικά περιστατικά βίας στην ευρύτερη περιοχή

Η ένοπλη επίθεση στο σχολείο της Οαχάκα ακολούθησε σειρά βίαιων περιστατικών που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε γειτονικούς δήμους.

Στις 12 Οκτωβρίου, άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν οδηγό μοτοταξί, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Μπράγιαν Ν., στη συνοικία Σάντα Κλάρα της Χουτσιτάν ντε Σαραγόσα.

Επεισόδια με πυροβολισμούς καταγράφηκαν επίσης στη Σάντα Μαρία Μιστεκίγια, όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον της πρόσοψης εκπαιδευτικού ιδρύματος. Μία εβδομάδα νωρίτερα, στην περιοχή είχαν σημειωθεί επίθεση με πυροβολισμούς κατά του δημαρχείου και εμπρησμός μοτοσικλέτας.

Στις 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με νεότερα τοπικά δημοσιεύματα, ένοπλοι επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και στο περιπολικό με αριθμό 098, στο Σάντο Ντομίνγκο Πετάπα. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση πολιτειακών και ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 10 Οκτωβρίου, ένας άνδρας απήχθη από την κατοικία του και μεταφέρθηκε στο σπίτι του τοπικού αξιωματούχου Πέδρο ντε λα Κρους Ροδρίγκες, στη Λα Βεντόσα, όπου δολοφονήθηκε.

Ο Ροδρίγκες αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι έχει δεχθεί απειλές και απαιτήσεις για καταβολή χρημάτων από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «Los Cromos».