Ισπανία: Ο βασιλιάς Φελίπε στη Θέουτα – «Αδιαμφισβήτητη» η κυριαρχία σε Θέουτα και Μελίγια

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Την «αδιαμφισβήτητη» κυριαρχία της Ισπανίας στη Θέουτα και τη Μελίγια υπερασπίστηκε ο βασιλιάς Φελίπε, κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Θέουτα μετά την άνοδό του στον θρόνο, το 2014. Οι δύο ισπανικοί θύλακες στη βόρεια Αφρική διεκδικούνται από το Μαρόκο.

Ο Φελίπε χαρακτήρισε τη Θέουτα και τη Μελίγια αναπόσπαστα τμήματα της Ισπανίας και υπογράμμισε ότι η κυριαρχία της Μαδρίτης σε αυτές είναι «αδιαπραγμάτευτη».

«Η Θέουτα και η Μελίγια είναι αναπόσπαστες από την Ισπανία», δήλωσε, προσθέτοντας: «Απέναντι σε κάθε κίνδυνο, καθήκον μας είναι να τις υπερασπιστούμε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις της Μαδρίτης με το Ραμπάτ, δυόμισι μήνες μετά τη μεταναστευτική κρίση που έπληξε το καλοκαίρι τη Θέουτα και δοκίμασε τους δεσμούς των δύο πλευρών.

«Το Βασίλειο της Ισπανίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τη βούληση και την ευθύνη να διατηρούν σχέσεις καλής γειτονίας με το Βασίλειο του Μαρόκου», τόνισε στην ομιλία του.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται υπό το βάρος και του διπλωματικού προηγουμένου του 2007, όταν η παρουσία του πατέρα του, πρώην βασιλιά Χουάν Κάρλος, στη Θέουτα είχε προκαλέσει διπλωματική κρίση με το Μαρόκο.

Φόρος τιμής στους μετανάστες

Νωρίτερα, ο Φελίπε και η σύζυγός του, βασίλισσα Λετίθια, απέτισαν φόρο τιμής στο μουσουλμανικό νεκροταφείο Σίντε Εμπαρέκ στους περίπου 100 μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στις 30 και 31 Ιουλίου, προσπαθώντας να φτάσουν στη Θέουτα, οι περισσότεροι κολυμπώντας.

Στις επιτύμβιες στήλες δεν αναγράφονται ονόματα αλλά μόνο αριθμοί, καθώς τα θύματα δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ. Το βασιλικό ζεύγος συνοδευόταν από τους θρησκευτικούς ηγέτες της εβραϊκής, της ινδουιστικής, της μουσουλμανικής και της χριστιανικής κοινότητας της Θέουτα.

Οι περισσότεροι από τους 70.000 μετανάστες που έφτασαν στον θύλακα εκείνες τις ημέρες έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Ωστόσο, αρκετές χιλιάδες εξακολουθούν να παραμένουν στη Θέουτα, ενώ κάτοικοι δηλώνουν ότι αισθάνονται πως το κράτος «τους εγκατέλειψε».

«Δεν είστε μόνοι και δεν θα μείνετε μόνοι», τους διαβεβαίωσε ο Φελίπε, αναγνωρίζοντας ότι η Θέουτα αντιμετωπίζει «μια δύσκολη πρόκληση».

Η υποδοχή του βασιλικού ζεύγους

Ο Φελίπε και η Λετίθια άρχισαν την επίσκεψή τους το μεσημέρι της Τρίτης (13/10), με πλήθος κατοίκων να έχει συγκεντρωθεί στους δρόμους γύρω από το δημαρχείο, κρατώντας σημαίες της Ισπανίας και της Θέουτα.

Το βασιλικό ζεύγος φωτογραφήθηκε με κατοίκους, ενώ αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στους υπόλοιπους σταθμούς της περιοδείας του στον θύλακα. «Είμαι Ισπανός, Ισπανός, Ισπανός», ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε στο πλήθος.

Η παρουσία του βασιλικού ζεύγους υπενθυμίζει «ότι η Θέουτα είναι ισπανική και ότι είμαστε Ισπανοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 33χρονη πωλήτρια Καρίμα Μοχάμεντ.

Από την πλευρά της, η 50χρονη δημόσια υπάλληλος Κριστίνα Καράσκο ανέφερε: «Ήταν χαρά και τιμή να σφίξουμε το χέρι του βασιλιά. Του είπαμε όλοι: “Μην μας ξεχνάτε” και εκείνος απάντησε: “Όχι, δεν σας ξεχνάμε”».

Την Τετάρτη, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια θα επισκεφθούν τη Μελίγια, η οποία απέχει 370 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θέουτα.