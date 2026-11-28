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Κατηγορηματική διάψευση στους ισχυρισμούς Ιρανού στρατιωτικού διοικητή για τη λειτουργία των λιμανιών της χώρας και τη δραστηριότητα του Ναυτικού διατύπωσε η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), χαρακτηρίζοντάς τους «πολλαπλούς ψευδείς ισχυρισμούς» και κάνοντας λόγο για κατασκευασμένα ψέματα από την πλευρά της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM υποστήριξε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον Ναυτικό, απορρίπτοντας ως αναληθή όσα περιέγραψε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Το Ιράν δεν έχει πλέον Ναυτικό. Όσα περιέγραψε ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής αποτελούν ακόμη ένα κατασκευασμένο ψέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η αμερικανική διοίκηση.

An Iranian military commander made multiple FALSE claims concerning U.S. Forces over the past 24 hours: 🚫 CLAIM: The U.S. military stole two Iranian oil tankers and the IRGC’s navy retook the vessels while American troops on board slept. ✅ FACT: Iran no longer has a navy. The entire situation the Iranian military commander described is another fabricated lie. 🚫 CLAIM: Iranian naval forces struck aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) on the first day of Operation Epic Fury, forcing U.S. forces to seek assistance from regional countries for evacuation support. ✅ FACT: The Abraham Lincoln Carrier Strike Group was well defended and never struck by Iran as a result. In fact, the strike group completed a historically successful combat deployment to the Middle East and safely returned to the United States last month. 🚫 CLAIM: CENTCOM is charging $2.5 million to ships passing through the Strait of Hormuz. ✅ FACT: While U.S. forces and regional partners do control the Strait of Hormuz, there is no toll for passing ships. CENTCOM’s efforts have restored freedom of navigation through the international waterway. Thousands of ships and billions of crude oil barrels have transited the strait freely and safely under U.S. protection despite unwarranted Iranian aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 28, 2026

Η ανακοίνωση της CENTCOM έρχεται ως απάντηση στις δηλώσεις του διοικητή του ιρανικού Ναυτικού, υποναυάρχου Σαχράμ Ιρανί, ο οποίος σε συνέντευξη στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB την Πέμπτη, υποστήριξε ότι τα λιμάνια της χώρας εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανέφερε ότι το ιρανικό Ναυτικό συνεχίζει να συνοδεύει εμπορικά πλοία.

Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθειες παράκαμψης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να διατηρήσει τη θαλάσσια δραστηριότητά της παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ.

Στην ίδια ανακοίνωση, η CENTCOM απέρριψε και τους ισχυρισμούς ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln δέχθηκε ιρανικό πλήγμα την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.