Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου για περιορισμό των μετακινήσεων

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Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Σκιάθου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο νησί.

Μέσω της προειδοποίησης, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».