Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου για περιορισμό των μετακινήσεων

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Σκιάθου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο νησί.
Μέσω της προειδοποίησης, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.
Το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου
‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik
@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026