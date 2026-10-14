Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου για περιορισμό των μετακινήσεων

Το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους της Σκιάθου για έντονα καιρικά φαινόμενα και τους κάλεσε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Σκιάθου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο νησί.
  • Μέσω της προειδοποίησης, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.
  • Το μήνυμα του 112 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Σκιάθου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο νησί.

Μέσω της προειδοποίησης, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

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