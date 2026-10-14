Βαλένθια – Ολυμπιακός 97-102 (παρ.): Τεράστιο «διπλό» στην Ισπανία οι «ερυθρόλευκοι» με επική ανατροπή – Επέστρεψαν από το -28 και κλείδωσαν τη νίκη στην παράταση

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Βαλένθια, επιστρέφοντας από το -28 και επικρατώντας με 102-97 στην παράταση για τη Euroleague. Οι Πειραιώτες βρέθηκαν να χάνουν με 59-34 στο ημίχρονο και με 62-34 στις αρχές της τρίτης περιόδου, όμως άλλαξαν πλήρως την εικόνα τους στη συνέχεια και κατάφεραν να οδηγήσουν την αναμέτρηση στον έξτρα χρόνο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα περιόρισε σημαντικά τη Βαλένθια μετά την ανάπαυλα και, με τον Εβάν Φουρνιέ να έχει καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή, μείωσε σταδιακά τη διαφορά. Οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν στους 12 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου (71-59), ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο και, παρά την ισοφάριση των γηπεδούχων σε 90-90, πήραν τη νίκη στην παράταση.

Κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο η Βαλένθια

Η Βαλένθια μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, με τον Μπρουκς να ανοίγει το σκορ από τα 6,75 μ. για το 3-0. Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, ενώ ο Άλμπερτ προχωρούσε σε διαδοχικές αλλαγές στην πεντάδα, διατηρώντας την ένταση της ομάδας του σε άμυνα και επίθεση.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε προβλήματα στις αλλαγές στα σκριν. Η Βαλένθια έτρεξε σερί 10-0, πριν ο Γουόρντ πετύχει τους πρώτους πόντους των Πειραιωτών με καλάθι και φάουλ για το 10-3.

Οι Ισπανοί συνέχισαν να αξιοποιούν τις αμυντικές αδυναμίες των φιλοξενούμενων και προηγήθηκαν με 15-5 στο πρώτο πεντάλεπτο και με 18-5 στο 7′, έχοντας 45% στα σουτ από την περιφέρεια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε, μετά τους Μιλουτίνοφ και Χολ, τόσο τον Τζόουνς όσο και τον Εντιάι, αναζητώντας λύσεις στις αλλαγές στα σκριν.

Ο Μίροτιτς εκμεταλλεύτηκε τα mismatches και σημείωσε εννέα πόντους στην πρώτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια μπροστά με 28-13.

Ο Ολυμπιακός επιχείρησε να βρει λύσεις επιθετικά μέσω του Εντιάι και μείωσε προσωρινά στους 14 πόντους (31-17), όμως η εικόνα του επιδεινώθηκε στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεση στην άμυνα, έκλεψαν μπάλες και αξιοποίησαν τα λάθη των Πειραιωτών.

Η διαφορά έφτασε στο +16 (37-21) στο 12′ και στη συνέχεια στους 19 πόντους, με τον Μοντέρο να αποτελεί την κύρια επιθετική λύση του Ολυμπιακού σε εκείνο το διάστημα.

Παράλληλα, ο Σορτς εκμεταλλεύτηκε τα under των «ερυθρόλευκων» στα σκριν και σκόραρε από μέση απόσταση, με τη διαφορά να ανεβαίνει στους 21 πόντους στο 16′.

Η Βαλένθια διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σορτς ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή και διαμόρφωσε το 59-34 της ανάπαυλας.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος με 19 ασίστ και μόλις δύο λάθη, ενώ είχαν 72% στα δίποντα και 42% στα τρίποντα. Η καλή κυκλοφορία της μπάλας και η αποτελεσματικότητά τους στην επίθεση δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στον Ολυμπιακό, ο οποίος δυσκολεύτηκε να βρει αμυντικές λύσεις και στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις προσωπικές ενέργειες του Μοντέρο.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο

Η Βαλένθια ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τρίποντο του Τέιλορ και αύξησε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το 62-34 (+28).

Από εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός άρχισε να αλλάζει την εικόνα του. Οι Πειραιώτες αύξησαν την ένταση στην άμυνα, πίεσαν περισσότερο την μπάλα και βρήκαν καλύτερο ρυθμό στην επίθεση. Με σερί 8-0 μείωσαν σε 62-42 και περιόρισαν σταδιακά την επιθετική αποτελεσματικότητα της Βαλένθια.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε να μειώνει τη διαφορά, φτάνοντας στο 66-50 και στη συνέχεια στο 66-52 στο 28′, έπειτα από νέο επιμέρους σερί 10-0.

Ο Φουρνιέ ανέλαβε περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες, ενώ η άμυνα των «ερυθρόλευκων» παρουσίασε σαφώς βελτιωμένη εικόνα. Ο Ολυμπιακός πλησίασε στους 12 πόντους (69-57), περίπου ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, την οποία ολοκλήρωσε στο 71-59.

Οι Πειραιώτες κράτησαν τη Βαλένθια στους 12 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, επιστρέφοντας ουσιαστικά στη διεκδίκηση της αναμέτρησης.

Η επιστροφή και η παράταση

Ο Φουρνιέ μείωσε σε 71-61 στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όμως λίγο αργότερα ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή κατηγορίας 1 και αποβλήθηκε. Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε τη συγκεκριμένη περίοδο και ανέβασε ξανά τη διαφορά στους 14 πόντους (75-61), με οκτώ λεπτά να απομένουν.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, συνέχισε την προσπάθειά του. Ο Φουρνιέ με τρίποντο μείωσε τη διαφορά στους εννέα πόντους, ενώ ο Μοντέρο έφτασε τους 17 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 78-69.

Οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια και μείωσαν σε 81-75, την ώρα που τα λάθη της Βαλένθια είχαν φτάσει τα οκτώ.

Η επιστροφή ολοκληρώθηκε στα τελευταία λεπτά. Ο Ολυμπιακός πλησίασε στον πόντο (83-82) και στη συνέχεια ο Μιλουτίνοφ έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στους Πειραιώτες με 84-83. Ο Μπρουκς απάντησε με τρίποντο, με την αναμέτρηση να παραμένει αμφίρροπη έως το τέλος.

Ο Φουρνιέ συνέχισε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για τους φιλοξενούμενους, όμως ο Σορτς πέτυχε λέι απ και ισοφάρισε σε 90-90, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στον έξτρα χρόνο

Ο Παπανικολάου έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο πρώτο δίλεπτο της παράτασης. Στην επόμενη φάση, όμως, ο Βεζένκοφ έστειλε τον Τέιλορ στη γραμμή των βολών σε προσπάθεια τριών πόντων και η Βαλένθια πέρασε ξανά μπροστά με 93-92 στο 42′.

Ο Βεζένκοφ απάντησε και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους Πειραιώτες, ενώ ο Μοντέρο διαμόρφωσε το 95-98, ένα λεπτό πριν από το τέλος της παράτασης.

Δύο ακόμη εύστοχες βολές αύξησαν τη διαφορά στους πέντε πόντους για τον Ολυμπιακό, ο οποίος διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και επικράτησε με 102-97.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την ανατροπή από το -28 και έφυγαν με τη νίκη από την έδρα της Βαλένθια.