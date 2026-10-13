Ολυμπιακός: «Καλούμε τους φιλάθλους μας να αποχωρήσουν από τη Μασσαλία και όσοι δεν έχουν φύγει, να μην ταξιδέψουν»

Σε επίσημη ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Τρίτης (13/10) η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε με σκληρό τρόπο τη συμπεριφορά και τη διαχείριση απ’ τις αρμόδιες γαλλικές αρχές του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων του στη Μασσαλία για τον αγώνα της Πέμπτης (15/10) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν λόγο για «παλινωδία» και ζήτησαν απ’ τους φίλους τους που έχουν ήδη ταξιδέψει στη γαλλική πόλη να αποχωρήσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων μας στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές.

Δύο ημέρες πριν την τέλεση του αγώνα της ομάδας μας με την Olympique de Marseille, και ενώ είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί της Τρίτης η απόφαση απαγόρευσης της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στην πόλη της Μασσαλίας, και όχι απλά στο παιχνίδι, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν μόλις δέκα ώρες αργότερα στην ανατροπή της ίδιας τους της απόφασης προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση.

Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινωδία, που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού, συμμορφούμενοι με την αρχική απαγόρευση, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές κρατήσεις, υφιστάμενοι σημαντική οικονομική ζημία.

Εκατοντάδες φίλαθλοί μας που βρίσκονταν ήδη στη Μασσαλία αναχώρησαν για την Ελλάδα, ενώ άλλοι ματαίωσαν την προγραμματισμένη μετάβασή τους. Και τώρα, μόλις δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, οι ίδιες αρχές που επικαλέστηκαν σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας για να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων μας, ανακαλούν την απόφασή τους και επιχειρούν να επιτρέψουν την παρουσία ενός πολύ περιορισμένου πλέον αριθμού Ελλήνων φιλάθλων σε μια πόλη όπου, σύμφωνα με τις ίδιες τις εκτιμήσεις των γαλλικών αρχών, βρίσκεται εκτός ελέγχου και υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι επεισοδίων και βίαιων συγκρούσεων.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θεωρεί ότι, υπό τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί, δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική προστασία και την ασφάλεια των φιλάθλων μας, είτε όσων βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία είτε και όσων σκόπευαν να ταξιδεύσουν εκεί.

Οι αλλεπάλληλες και αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών έχουν κλονίσει πλήρως την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητά τους να διαχειριστούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και είναι προφανές ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εκθέσει τους φιλάθλους της σε κίνδυνο.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη και όσους δεν έχουν ακόμη ταξιδέψει να μην πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των φιλάθλων μας είναι αδιαπραγμάτευτη και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δηλώνει κατηγορηματικά ότι, μέσα σε αυτό το πρωτοφανές κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας, δεν θα παραλάβει εισιτήρια για το συγκεκριμένο αγώνα. Παράλληλα, δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε νομικά κάθε συλλογική δικαστική ενέργεια των φιλάθλων μας κατά των αρμόδιων γαλλικών αρχών και κάθε άλλου υπευθύνου, με σκοπό τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις οικονομικές ζημίες που υπέστησαν εξαιτίας αυτών των πρωτοφανών και αντιφατικών αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, θα ζητήσουμε επισήμως από την UEFA να διασφαλίσει ότι η εξέδρα που είχε προβλεφθεί για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού θα παραμείνει κενή καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν θα διατεθεί σε φιλάθλους άλλης ομάδας.

Η UEFA οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της ότι η αξιοπιστία και το κύρος των διοργανώσεών της δεν μπορούν να υπονομεύονται από τέτοιου είδους παλινωδίες και ανεπαρκείς χειρισμούς των αρμόδιων αρχών.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη μετακύλιση των συνεπειών αυτής της απαράδεκτης κατάστασης στους φιλάθλους της και θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».